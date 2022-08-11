ET專訪／選宜蘭不比爛　「俠女」陳琬惠：我至少是個對的選擇

▲▼「俠女」氣度的宜蘭縣長參選人陳琬惠，爭取選民認同她至少是個對的選擇。（圖／陳琬惠提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

被友人譽為「俠女」的民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠認為，宜蘭目前是藍綠鬥爭比爛！一人是正接受貪瀆調查、另一人是擁有盜採砂石入獄前科。而她這次參選「不是選新的，而是選對的」，希望給善良的宜蘭人民有一個至少是對的選擇。



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陳琬惠說：「我​​不是政治菜鳥、更是社會老鳥」，長期的家庭教育與身教，讓她出社會之後，即投入社會運動、社會工作以及社會創新的二十年不歸路。

​​​自從近3年前成為民眾黨立法院黨團辦公室主任，這3年來，她在立法院參與無數法案的草擬、修法、以及黨團的溝通，將一般人的從政歷程壓縮到了3年內，逼迫自己熟稔政治的運作，也熟悉社會的理想如何在廟堂中實現。



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從事社會創新的工作時，她也看到許多新一代的年輕人，開始回到故鄉與農村，用新的方法來創造街區的生命力。她相信，這些經歷都有助於她能為宜蘭帶來新思維。

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​​而談到宜蘭現在的藍綠鬥爭，她也說：一位是目前正在接受貪瀆調查的現象、一位是擁有盜採砂石入獄前科的候選人，什麼時候開始，宜蘭從一個擁有陳定南縣長、擁有民主聖地稱號的地方，淪為藍綠比爛的地方？

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​​因此這也是她這次競選口號的來由：「不是選新的，而是選對的」，希望給善良的宜蘭人民有一個至少是對的選擇。

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