丟丟噹民宿2度道歉　網怒見「45字真相」秒火上加油：退出服務業

▲宜蘭親子民宿的浴室玻璃門爆裂，3名女童滿身是血。（圖／翻攝臉書／好想住飯店好康.踩雷不藏私）



網搜小組／劉維榛報導

一名爸爸帶著兒女到宜蘭過父親節，怎料民宿的浴室玻璃門突爆裂，造成3名女兒濺血送醫。業者第一次道歉後，卻有網友秀出跟老闆娘的對話截圖曝光，發現老闆娘表面道歉，私下卻是痛批對方索求無度。如今業者寫下45字「二度致歉」，結果反遭網友轟炸「越描越黑！」

回顧這起事件，爸爸痛訴，父親節期間入住知名「丟丟噹親子樂園民宿」的101號房，沒想到7日深夜11點時，乾濕分離的玻璃門突然破裂，導致在浴室內的3名女童分別受了輕重傷，他的大女兒傷勢最為嚴重，額頭鮮血直流，連包裹傷口的浴巾都染得通紅。

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尤其陪同就醫的過程，爸爸更是自責語煎熬，二女兒只有輕微劃傷，但大女兒全身多處受傷、4處需要縫合，連續10多針施下去，嚇得女兒哭喊「好了沒」、「不要再來了」。

不過，最讓爸爸心寒的是，民宿業者得知狀況，竟然回應「這皮肉傷，你們今天的行程可以繼續走」、「房費28,000退了，這件事就算了好嗎」、「不然我們給你優惠券，下次再來」，讓爸爸十分生氣，這絕非皮肉傷，女兒腿部多處遭到玻璃碎片穿刺，根本無法行走，他不可能就這樣輕描淡寫帶過。

爸爸也表示，跟民宿業者溝通的過程中，對方還有意無意地搬出兒少法，告知「小孩玩水大人沒有在一旁顧，出意外要負全責」，讓他更加憤怒，縱使小孩洗澡時沒有大人照顧，但設備損壞造成傷害是事實，業者居然還用這種口吻回應，態度令人相當不認同。

儘管業者後續有包紅包慰問、給予禮品，但並非他們所要求的，當下也有退還，是業者告知「一碼歸一碼」，用來替女童壓驚，他才決定收下，沒想到卻被併入「精神撫慰金」當中，讓他十分不滿。

對此，丟丟噹親子樂園民宿於昨（10日）晚首度道歉，強調會真心願意負責，不會推卸任何責任。不過，後續有客人張貼與民宿溝通的截圖，老闆娘卻告知「協商破裂」，原因是「客人索求無度」，也認為若正常使用，不會發生這種情況，是因為「小孩反推（門）大人不在現場」，進而導致事故發生，看起來沒有檢討的意思。

▲業者二度道歉，但是針對第一次玻璃爆破而作解釋。（圖／翻攝丟丟噹親子樂園民宿）



面對輿論四起，業者在今日稍早二度道歉，「在此申明，第一次玻璃破裂原因，並非新聞所述小朋友貪玩。向被此事件波及的人，再次說聲對不起。」

由於已有兩起玻璃爆破事件，底下網友依舊不領情回應，「愈描愈黑」、「請問是否意指第二次是小朋友貪玩？」「危機處理零分，多年信譽毀於一旦」、「你是當大家都不知道淋浴間的玻璃正常情況下都是用膠合玻璃嗎？更何況你們才破裂過一次，正常情況下都會採用比較安全的膠合玻璃才對，卻還是用破裂會四射的強化玻璃，金母湯」、「這是在澄清什麼？至頭至尾的文字都在卸責，沒有擔當與同理心，請退出服務業」。