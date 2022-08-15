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基隆水情吃緊！中正、信義區缺水　林右昌赴新北視察貢寮壩

▲基隆水情吃緊！中正、信義區缺水　林右昌親赴新北視察貢寮壩。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆水情吃緊，林右昌親赴新北視察貢寮壩。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

台灣自來水公司表示，基隆水情轉為稍緊的綠燈，市長林右昌今（15日）前往新北市雙溪地區，視察貢寮壩狀況，聽取自來水公司接下來的應變計畫，並要求自來水公司，今天務必要用盡一切辦法，把民生用水送到家戶，讓家戶民眾可儲水備用。

林右昌指出，貢寮雙溪地區供應基隆中正、信義區用水，由於氣候異常，東北角地區整個七到八月份幾乎完全沒降雨，平均雨量跟去年同期比起來，大幅減少了85％以上。七月份減少了193毫米（去年七月232mm、今年七月39mm），八月份更減少到只剩9毫米（去年八月168mm），也造成基隆中正、信義區供水困難。

經過這幾天水公司努力和市府的協助，14日晚間10點左右中正區大型社區水塔基本上已注滿暫時恢復供水；至於信義區部分高地地區，包括麗景江山社區與美的世界社區等地區是高地中的高地，供水特別困難，民眾已數日提水度日非常不方便。

▲基隆水情吃緊！中正、信義區缺水　林右昌親赴新北視察貢寮壩。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲林右昌聽取自來水公司簡報。

林右昌聽取完簡報後，隨即要求自來水公司胡南澤董事長，今天無論如何，要集中力量想盡一切辦法把水注上去，希望回復供水後，至少讓家戶民眾可以儲水備用。

林右昌也呼籲民眾，這段時間水情嚴峻，籲請大家節約用水，氣象與水利單位預估這月月底會有一波鋒面將有降雨機會，期盼大家共體時艱八月底之前，節約用水共度難關。會與水公司研商，有必要的話把泳池和次要用水停用。

林右昌說，由於其他地區水情穩定，水公司有力量調配水量資源，他向水公司建議，水車若不夠還有民間水車可以調用，今天一定要把水供上去。

▲基隆水情吃緊！中正、信義區缺水　林右昌親赴新北視察貢寮壩。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北貢寮壩。

水公司指出，基隆地區夏季枯水期，新山水庫、基隆河及雙溪等水源持續銳減，尤其貢寮淨水場支援基隆中正、信義等高地水量由每日2萬噸驟降至每日1.3萬噸，因應水源短缺情形，緊急啟動相關措施予以因應。

水公司表示，包括增購北水處支援汐止地區水量由每日1.2萬噸提升至每日8.5萬噸，減少新山水庫使用量，延長水庫供水時間，並由暖暖淨水場、貢寮淨水場及新山淨水場調配支援基隆地區用水，另陸續調派水車16輛以上協助高地送水，大型社區加水以直接加至受水池，獨立戶已設置21處加水站，以降低民眾生活衝擊。

▲基隆水情吃緊！中正、信義區缺水　林右昌親赴新北視察貢寮壩。（圖／記者郭世賢翻攝）

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