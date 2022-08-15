洗碗都無法！「雨都缺水」一片哀號　基隆人不敢信：過不下去

▲住在基隆，當地人難以相信居然有天居然要提水來用。（圖／記者郭世賢翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

基隆因為太常下雨，被稱為「雨都」，但近2個月卻因基隆河急流集水區都未有有效降雨，開始分區供水，讓基隆人無法接受。就有住戶在臉書社團直呼，「日子真的快過不下去」，還有人表示，「真的沒有想過，我們基隆也會有缺水的一天，真的讓我不太相信」，崩潰聲頻傳。

本站14日報導《雨都基隆停水將成常態！新山水庫剩55％ 在地人無預警停3天崩潰》，基隆河急流集水區近兩個月都未有有效降雨，導致水源驟減，其中新山水庫有效蓄水量僅剩55.7％，且每日逐漸下降，目前已夜間減壓供應，預估再20天不下雨，不排除實施分區供水。

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不過，許多地區已陸續停水，就有當地住戶在臉書社團「基隆人」發文，說他住在某個大社區，「已經5天連一滴水都沒有，每天只能提水沖馬桶、洗澡，洗衣服、洗碗根本不可能，日子真的快過不下去。」

▲有當地人崩潰直呼，日子過不下去。（圖／翻攝自基隆人社團）

「基隆人日常」中也有網友表示，「從小就在基隆長大的，也常常聽到人家說我們基隆是『雨都』，真的沒有想過我們基隆也會有缺水的一天，真的讓我不太相信。」也有人在「基隆人大小事」中感嘆，「雨都居然開始缺水了。」

▲基隆人紛紛拿水桶去提水。（圖／翻攝自基隆人社團）

其中，有人則是發長文抱怨，「缺水不但造成新豐街許多商家無法營業，更直接讓居民無法正常淋浴、清洗衣物、食品用具……」，直呼基隆不再是從前的雨都了，「降雨量大不如前，水區無法像往年正常供應市民用水量，但這不是一天兩天的事」，希望上面的人可以解決這些問題。

自來水公司表示，上週供水正常，但這週基隆河急支流的水量突然下降乾涸，推測是天氣太熱導致水分蒸發，目前已緊急加設16個取水站、壓水車供民眾取水及用水。