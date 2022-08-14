基隆+396！專責病房空床率59.5%　林右昌籲完整接種疫苗

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心14日公布國內本土病例，新增2萬0802例，其中基隆新增396例，市長林右昌表示，全市專責病房空床率持續逾五成，提醒大家落實防疫；基隆市衛生局叮嚀，完整施打疫苗，請儘速及早接種，提升保護力，各項疫苗專診接種合約醫療院所資訊，可上「衛生局」網站查詢。

有關基隆市疫情部分，本市今日396名確診人數中，外縣市通報65例，佔16.41%；其中女性215人、男性181人；若以年齡別區分，25-34歲有73人最多，占18.43%，其次為35-44歲有66人，占16.67%；至於75歲以上的長者有10人、65-74歲有30人、6歲以下有26人。

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林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房79床，目前收治32人、空床47床，空床率59.5%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症10名、中症2名、輕症8名；部立基隆醫院，輕症12名；礦工醫院、三總基隆分院，無收治。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估13萬8976人，利用快速通道的有3萬7958人，有7萬6216人完成健康條件審核，符合資格已派案5萬7961人，條件不符合則有1萬8255人。

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