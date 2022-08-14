基隆社區民宅藏麻將賭場　警搜索逮4人查扣賭資2200元

記者郭世賢／基隆報導

基隆市中山區一處社區民宅經營麻將賭場，基隆警第四分局獲報蒐報，向法院聲請搜索票查緝，將林姓負責人及3名賭客玩得起勁時一舉逮獲，查扣賭資2000元、抽頭金200元，訊後依《賭博罪》將林男移送法辦，賭客則依《社會秩序維護法》裁處。

▲基隆社區民宅藏麻將賭場。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆警第四分局於日前接獲線報，在基隆市中和路一處社區民宅內，入夜後出入複雜，疑似聚賭，立即成立探訪小組連日蒐證，並向基隆地方法院聲請核發搜索票。

13日深夜11時許見時機成熟，出動大批警力攻堅，當場查獲林姓男子（53歲）負責人、3名賭客以「麻將」聚賭，在場圍觀有6人，現場查扣麻將1組、抽頭金200元、賭資2000元等證物，訊後依賭博罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

基隆警第四分局長陳啓明表示，藉由警方的強力掃賭作為，希能杜絕民眾賭博之惡習，及因「賭」所衍生之其他社會治安事件；另呼籲民眾如有發現可疑或不法情事，請立即撥打「110」報案檢舉，共同維護社會治安。

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