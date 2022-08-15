快訊／高雄恐怖工地害7民宅淪危樓　建商鞠躬道歉：儘可能賠償

記者許宥孺／高雄報導

高雄市前金區一處新建工地14日發生道路坍塌，導致7棟民宅變成危樓。工務局與建商邀住戶於今(15日)上午舉行協調會，建管處表示，等斜撐安全後，會開放住戶回家拿物品；而建商也在會中鞠躬向住戶道歉，承諾會盡可能賠償住戶該有的保障。

▲7民宅持續傾斜，被判定為危樓。（圖／記者吳奕靖攝）

這處工地在今年3月22日進行地下室開挖作業時，就曾造成馬路塌陷，凹陷面積及範圍最嚴重有達7至11平方公尺。高市府工務局建管處協同高雄市土木技師公會技師至現場勘查，研判附近建案工地鋼板樁密合不足，且外側補強止水樁密度不足，造成基地轉角處路面下陷，導致路面土壤流失坍陷。

▲高雄工地2度塌陷，造成7民宅成為危樓，空拍照片曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝）

而昨日事故原因也雷同，由建築管理處處長會同高雄市建築師公會、高雄市土木技師公會及高雄市結構工程工業技師公會前往現場勘查，確認工安意外致災原因，初步研判現場工地地下室開挖有滲水現象，路面也有出現裂痕。事故也導致7棟民宅持續傾斜，猶如「比薩斜塔」，被判定成危樓，甚至一度得出動怪手支撐。

三大公會表示，該區地層地下水文複雜，下方屬於粉質土壤，較為脆弱，而且目前為感潮帶，施工難度高，廠商施工時因地下水迅速湧入，因而造成本次工安意外塌陷。

▲工務局、建商、住戶舉行協調會，建商代表向住戶鞠躬致歉。（圖／記者許宥孺翻攝）

工務局、建商於今日上午召開協調會，邀請受災住戶聆聽目前工程進度，住戶也可於會中提出現居住場所、安置旅館，或是關於房子未來的想法。

建管處表示，今天民宅會做斜撐後，經公會技師判定住宅是安全的，才會開放住戶進入拿取物品。

建商也在會中鞠躬，向所有住戶道歉，他表示：「跟各位道十二萬分的歉意，真的很不好意思，我們會盡量、盡所能去賠償你們該有的東西和所有的保障。」

▼育瑪建設公司聲明。（圖／記者許宥孺翻攝）

延伸閱讀

年輕時打老婆！晚年中風臥床遭妻毆虐14年慘死 嘴裡還塞黑糖糕



2個月4度酒駕！醉男酒後騎單車上路 見警茫喊：你最帥了

高雄恐怖工地2度塌陷！害整條巷子下沉、透天厝傾斜 原因曝光

最小22歲！高雄6人赴柬埔寨淘金「逐漸失聯」 家屬憂心急報案



惡鄰無極限！逃生梯「擺冰箱、金爐」淪儲藏室 住戶憂城中城重演