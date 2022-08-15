台中2白車「閃燈路口」相撞　BMW噴飛四輪朝天

記者白珈陽／台中報導

台中市北區15日上午發生一起交通事故，一輛BMW X1休旅車與一輛馬自達轎車於中山路與原子街口發生碰撞，BMW當場翻覆四輪朝天，所幸其駕駛汪姓男子僅左手擦挫傷，警方初判肇因為雙方駕駛行經閃燈路口時未依規減速，詳細情形由交大進一步釐清調查。

▲BMW X1休旅車遭撞四輪朝天。（圖／民眾提供）

警方調查，今日上午8時許，鄭姓男子駕駛馬自達轎車沿原子街直行往台灣大道方向行駛，汪姓男子駕駛BMW休旅車沿中山路直行往中華西街方向行駛，雙方於中山路與原子街口發生碰撞，造成汪男車輛翻覆、車身多處受損，汪男左手擦傷，未就醫。

警方對雙方進行酒測，均無酒精反應；現場為閃燈路口，鄭男行向為閃黃燈，汪男行向是閃紅燈，初判肇因是雙方行經路口時未依規定減速、停車，詳細事故原因，警方將後續調查釐清。

▲▼雙方駕駛未依閃燈號誌減速，於中山路與原子街口發生碰撞。（圖／民眾提供）

台中市第二警分局長陳家銘呼籲，駕駛人行車應隨時注意車前狀況，尤其行經無號誌路口或閃光號誌路口，皆須減速慢行並注意左右來車，遵守相關規定行止，提高警覺，如發生交通事故應即報警處理，以保障用路人行車安全，避免不必要的損害。

