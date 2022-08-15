美參眾議員訪台　解放軍：15日在台灣周邊軍演！

記者蔡紹堅／綜合報導

美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey）14日晚間率參眾議員訪團抵台展開訪問，並於15日晉見總統蔡英文。對此，解放軍東部戰區15日下午宣布，解放軍15日在台灣周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練。

▲解放軍在台灣周邊軍演。（圖／CFP）

東部戰區新聞發言人施毅表示，「8月15日，中國人民解放軍東部戰區位台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練。這是針對美台繼續玩弄政治把戲、破壞台海和平穩定的嚴正震懾。」

施毅強調，「戰區部隊將採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和台海地區和平穩定。」

▼美國參眾議員訪問團拜會立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

大陸國防部也對此表示，美國國會參議員馬基等竄訪中國台灣地區，這公然違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，侵犯中國主權和領土完整，向台獨分裂勢力發出錯誤信號，充分暴露出美是台海和平穩定攪局者和破壞者的真實面目。

陸國防部指出，「中國人民解放軍東部戰區在台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練，就是對美台勾連挑釁的堅決回擊和嚴正震懾。」

陸國防部強調，台灣是中國的台灣，台灣問題不容任何外來干涉，「我們正告美方和民進黨當局，『以台制華』注定失敗，『倚美謀獨』自取滅亡。逆歷史潮流而動、違背全體中國人民意志、阻撓中國統一進程的任何圖謀和行徑都必將以失敗而告終。」

陸國防部還說，中國人民解放軍持續練兵備戰，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決粉碎任何形式的台獨分裂和外來干涉圖謀。