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社會 社會焦點 保障人權

年輕時打老婆！晚年中風臥床遭妻毆虐14年慘死　嘴裡還塞黑糖糕

▲老人,噎到,昏倒。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲何姓男子吃黑糖糕噎死，檢警卻查出他是被虐死。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫Pakutaso）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名79歲何姓男子中風長期臥床，去年年初時在家無生命跡象，救護人員發現他嘴裡有一小塊黑糖糕，懷疑是被噎死，但經解剖鑑定後，發現何姓男子是被虐死。檢警調查，何妻年經時曾被何男家暴，後來何男臥病在床、無反擊能力時，便常對何男施暴。法官審酌何妻過往曾受家暴，仍照顧癱瘓的丈夫，再考量子孫不願追究，依傷害致死判3年10月，可上訴。

判決指出，早年何妻曾通報家暴，丈夫於2007年中風癱瘓長期臥床，何妻是主要照顧者，因長期照顧癱瘓夫而身心俱疲，又想到年輕時曾被丈夫家暴，而心生怨懟，2019年至2020年2月，每次只要喝酒後就徒手捶打丈夫的胸口、頭部，還曾被兒孫發現此情形。

2021年2月2日下午5點多，何姓男子於自家住宅內食用黑糖糕噎到，家屬緊急通報救護人員，發現何姓男子已死亡，但嘴裡有一塊黑糖糕。警方報請相驗以釐清死因，發現何男胸口有大片不明瘀傷，經解剖鑑定後，發現中風14年的何男長期遭人鈍擊，造成胸壁肌肉和軟組織新舊大量出血，續發低血容休克及代謝性衰竭死亡。

何妻告訴檢警，她照顧久了會氣，只有打他嘴巴、大腿，沒有捶打胸口，胸口瘀傷是他從床上摔下床造成，否認犯行。

▲▼性侵，猥褻，騷擾，綁架，家暴,虐待,性虐待。（圖／pixabay）

▲何妻年輕時曾被丈夫家暴。（圖／pixabay）

何男的兒子作證時則說：「我想是因為我母親長期照顧我父親的壓力，所以才會情緒不穩而出手打我父親，我母親每天晚餐後都會喝大約一杯衛生杯大小的藥酒；她喝酒就會用拳頭捶打我爸，因為我爸以前也會打她，而且可能照顧我爸太累；我媽在打我爸的時候，一邊在哭，還會說以前的事，我就跟她說好了，她就不會再捶了。」

何男的孫子也證稱，曾看到阿嬤用拳頭捶打阿公，大概持續2年的時間，「有時候是2、3天打1次，通常是晚上阿嬤喝完酒後，不是一直打，有時候生氣打1拳，過一陣子再打」，他曾阻止阿嬤不要再打。

法醫解剖鑑定指出，何男身上大片瘀傷，應考慮他人於不同時間多次以輕鈍擊所致，導致大量皮下和肌肉内出血，續發低血容休克致死。

法官審酌，何妻長期照顧丈夫而心生疲憊，酒後未能控制自己情緒，長期捶打丈夫胸腔，導致丈夫喪命。念及何妻曾遭丈夫家暴，數十年仍照顧癱瘓丈夫且始終不離棄，再考量子孫均表示不追究責任，依傷害致死罪判處3年10月。可上訴。

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