2個月4度酒駕！醉男酒後騎單車上路　見警茫喊：你最帥了

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名吳姓男子騎乘單車搖搖晃晃，巡邏員警發現後上前關心，沒想到吳男卻對員警喊「你最帥了」，讓員警一頭霧水，懷疑他喝茫了，經酒測後酒測值高達0.89mg/L，另查出吳男從今年6月起至今已酒後騎單車上路4次，將依法對他開出最高2400元罰鍰。

▲吳姓男子2個月內4度酒駕。（圖／記者許宥孺翻攝）

仁武分局鳥松分駐所員警11日晚上8點巡經鳥松區育英街，發現62歲的吳姓男子騎乘單車搖搖晃晃，由於當時大雨過後，天色昏暗十分危險，警方便上前攔停，提醒吳男單車要裝設LED燈。

▲阿北對員警喊「你最帥了」也沒用，仍被要求施以酒測。（圖／記者許宥孺翻攝）

沒想到吳男看見員警竟說，「我又認識你了，你最帥了」，不知是心虛想裝熟，還是真的喝茫了，員警一陣乾笑，發現吳男身上散發酒氣，吳男也坦承有喝酒。

經施以酒測，酒測值值高達0.89mg/L，警方表示，雖吳男飲酒後騎乘單車，涉及慢車酒駕，非屬刑法，警方仍依道路交通管理處罰條例舉發。

進一步查詢，吳男在今年6至7月期間，因酒後騎乘單車上路已遭警方告發取締3次，此次已是第4度飲酒後騎單車出門，真的罰都罰不怕，警方將對他開出最高2400元罰鍰。

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