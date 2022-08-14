高雄恐怖工地2度塌陷！害整條巷子下沉、透天厝傾斜　原因曝光

記者許宥孺／高雄報導

高雄市前金區自強一路83巷口曾於今年3月發生坍塌事件，時隔5個月，今(14日)下午又傳出道路塌陷，造成民宅傾斜。工務局表示，初步研判因鋼板樁擋土壁密合度不足，導致滲水滲砂，已疏散居民18人，無人員傷亡，本案違反建築法第63條，依法處起、承造人及監造人9萬元罰鍰並勒令停工。

▲自強一路83巷口路面坍塌、民宅騎樓大片隆起。（圖／記者許宥孺翻攝）

工務局於14日中午1點40分接獲1999通報，民眾表示，自強一路道路塌陷，工務局局長、建管處處長及正工程司會同高雄市土木技師公會及建築師公會立即到場勘察，初步研判因鋼板樁擋土壁密合度不足，導致滲水滲砂，造成路面塌陷危及5戶民宅。

▲▼自強一路83巷口大面積坍塌、民宅持續傾斜。（圖／記者許宥孺翻攝）

工務局表示，立即疏散居民18人、無人員傷亡。並立即責成承造人立即進行鄰房保護措施及災害應變處理，避免損害範圍擴大。目前委請消防局灌注水至基地開挖內，預防土水持續進入基地，避免鄰房持續傾斜。

工務局表示，本案違反建築法第63條：「建築物施工場所，應有維護安全、防範危險及預防火災之適當設備或措施」，並依同法第89條處起、承造人及監造人9萬元罰鍰並勒令停工。

據指出，該處路口在今年3月22日也發生路面塌陷意外，當時，凹陷面積及範圍最嚴重有達7至11平方公尺。高市府工務局建管處派員緊急抵達現場勘查，初判附近建案工地鋼板樁密合不足，導致地下水滲出掏空路基。

工務局當時依違反建築法第63條規定，並依同法第89條處起、承造人及監造人9萬元罰鍰並勒令停工，也安排由區公所協助將鄰近6戶民宅住戶先行安置他處。未料時隔不到5個月又再出意外。

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