初次蓋大樓就害「7棟透天厝變歪樓」　建商自責：破產借錢也會賠

記者賴文萱／高雄報導

高雄市前金區一處新建工地14日發生道路坍塌，導致鄰近7棟民宅傾斜變成危樓，昨先用怪手支撐一夜後，今（15）日下午建商緊急找來吊車施工，用3根鋼樑支撐傾斜房屋。建商負責人到場也再度致歉，他指出，這次工程是他們建設公司第一次蓋大樓，沒想到竟會釀災，但就算破產，去借錢也一定會賠償所有受損的住戶到底。

▲▼工務局與建商討論後，今下午找來吊車施工，加裝3根鋼樑支撐傾斜的房屋。（圖／記者賴文萱攝）

這處工地在今年3月22日進行地下室開挖作業時，就曾造成馬路塌陷，凹陷面積及範圍最嚴重有達7至11平方公尺。高市府工務局建管處協同高雄市土木技師公會技師至現場勘查，研判附近建案工地鋼板樁密合不足，且外側補強止水樁密度不足，造成基地轉角處路面下陷，導致路面土壤流失坍陷。

▲▼第一次蓋大樓就害「7棟透天厝變歪樓」，房屋內斷垣殘壁，毀損嚴重。（圖／記者賴文萱攝）

沒想到昨下午再度發生道路坍塌，導致鄰近7棟民宅傾斜變成危樓，住戶飽受驚嚇驚惶逃難，昨晚先由市府安置在附近飯店休息。工務局與建商討論後，今下午找來吊車施工，加裝3根鋼梁樑支撐傾斜的房屋，另上午也邀住戶舉行協調會，建管處表示，等斜撐安全後，預計明早會開放住戶回家拿物品。

▲▼建商負責人、董事長郭炳峰下午再次出面致歉，強調會負責到底。（圖／記者賴文萱攝）

建商負責人、董事長郭炳峰受訪時表示，所有的事情都是他要承擔起的責任，包含受影響的7棟透天厝，還有其他尚未接受技師鑑定的鄰近住宅，在地盤穩定之後，只要住戶提出疑慮，都會全部去監測，產生的任何損失，建設公司會全權負責到底。

▲▼第一次蓋大樓就害「7棟透天厝變歪樓」，建商自責：破產借錢也會賠。（圖／記者賴文萱攝）

至於造成的鄰房財損金額多少？郭炳峰表示，今早協調會住戶尚未提出具體需求，財損部分會先給住戶們時間沉澱心情，之後把想法、評估提出，因此還無法估計。他強調，現在不是錢的問題，主要先以民眾生命為第一優先，他們一定會全權配合。

另外，有住戶表示，在這邊已經住了30、40年很有感情，並不想搬離，郭炳峰說，目前他們原則也是傾向就地重建。他並提到，這次要蓋的大樓預計是地上15層、地下2層，過去在屏東蓋過透天厝，這次也是第一次負責蓋大樓，沒想到竟會遇到這種事，但遇到了就要面對，他會將心比心住戶驚慌的心情，後續賠償沒有金額上限，就算破產去借錢也一定會負責到底。

▲工務局、建商、住戶舉行協調會，建商代表向住戶鞠躬致歉。（圖／工務局提供）

▼育瑪建設公司聲明。（圖／記者許宥孺翻攝）