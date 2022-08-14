惡鄰無極限！逃生梯「擺冰箱、金爐」淪儲藏室　住戶憂城中城重演

▲鄰居把梯間當儲藏室，嚴重影響住戶通行安全。（圖／翻攝自爆料公社）

記者許宥孺／高雄報導

惡鄰居無極限！高雄市大寮區一棟公寓有民眾控訴，鄰居20多年來都把家門口、逃生梯當作自家儲藏室，已經嚴重影響逃生動線，擔心「城中城事件重演，但她投訴管委會、工務局都沒下文，無奈詢問「遇到這種鄰居怎麼辦」。

「請問遇到這種鄰居怎麼辦？」民眾於網路社團po文控訴鄰居惡劣行為，照片中可以看到，同層樓公共空間幾乎都成為鄰居的儲藏室，鞋櫃擺的滿滿，還無限加高，地上拖鞋也散落的亂七八糟，幾乎快沒有空間可行走。誇張的是，就連逃生梯也沒放過，冰箱、行李箱、金爐通通都被擺出來，已經嚴重影響安全。

住戶表示，這對夫妻已經20多年都這樣，東西還越堆越多，投訴到那裡都沒用，因為夫妻檔就是管委會主委，改投訴高雄市工務局，卻說只能公文處理，沒有改善的話請她再打1999，讓她相當無奈，「難道要城中城案件一再發生嗎」？

網友看了照片也覺得驚奇，「誇張到，我以為照片是住家裡耶」、「坪數直接提升」、「誇張了，當樓梯間都她家的」、「太扯了把走廊當做自己家」、「很自私的鄰居⋯⋯」。

對此，工務局表示，已於8月9日函文大樓管理委員會，依公寓大廈管理條例規定先行制止違規住戶。另外，將於8月15日派員現勘，若該住戶尚未改善，則函文該住戶於3日內改善，如未改善，依公寓大廈管理條例處以4萬元罰鍰，屆期仍不改善者將連續處罰。

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