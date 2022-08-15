澎湖遊客請員警幫拍照　網笑：請到國家級攝影師...本尊回應了

記者陳洋／澎湖報導

有遊客到澎湖旅遊，為了拍攝團體照，就近找了正在巡邏的員警幫忙拍攝，畫面一出來，被笑稱是請到國家級攝影師掌鏡，一邊民眾也笑說，能請警察拍照也不容易，感覺很好玩。

▲有遊客在網路分享了一段畫面，一群人到澎湖旅遊時要拍團體照，請正在巡邏的員警幫忙，員警也沒拒絕，當場幫他們留影。（圖／記者陳洋翻攝）

這段過程被放上網路，被笑稱是請到國家級攝影師掌鏡，而且還是攝影專業的。有在地人說，找員警拍照不好吧，員警有自己的勤務在執行，應該旁邊都找得到路人幫忙拍；也有人認為，若員警當下沒什麼要事在身，幫忙一下也無妨。

也有民眾笑說，員警的拍攝經驗，應該不是拍攝團體照吧，不過能找到員警來拍照感覺很有趣、很好玩。

這名員警其實就是文澳派出所主管蔡神四，他說這一件事是發生在5月花火節期間，他在觀音亭園區值勤時，遇到遊客請求協助，這對他們來說就只是舉手之勞，也不影響工作，過去也都有過，只要做得到的範圍，都會給予幫忙。

▲對於突然爆紅，蔡主管也靦腆的說，平常就經常遇到，這只是警察執勤中舉手之勞，微不足道。（圖／記者陳洋翻攝）

澎湖因為少有重大刑案或治安事件，觀光秩序的維持也成了員警的工作部分，雖然只是舉手之勞的小動作，但在外界看來，感覺很窩心，認為澎湖的員警還蠻親民的。

