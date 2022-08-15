▲近來頻傳台人遭騙到柬埔寨的事件。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者朱祖儀／綜合報導

近來頻傳台灣人被高薪誘騙到柬埔寨遭虐的事件，引發社會關注。知名作家洪雪珍也發表自己的看法，認為是因為現在許多青年「被迫打零工」，找不到正職工作，因此在這種情況下很容易被高薪誘惑，導致受騙到柬埔寨淪為奴工，若政府不正視這個問題並制止，絕對是未來社會的未爆彈。

洪雪珍在臉書發文表示，經常看到媒體報導年輕人選擇打零工，暗示他們喜歡自由而彈性的作息模式，但其實並非如此。事實上，曾有調查指出，若是有正職工作，僅有不到2成的人會選擇打零工，因此打零工是被迫選擇，「千萬不要再這樣講了，這對青年是二度傷害」。

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洪雪珍指出，非理工且不是名校畢業的學生，能夠選擇的工作大多是服務業居多，但服務業為了降低成本，越來越傾向開出非正職的職缺，以時薪居多，青年只能被迫以賺時薪為主，沒辦法找到正職的工作，導致下一代的工作更加不穩定，低薪越來越嚴重。

洪雪珍表示，因此即使少子化，青年的失業率仍長期維持在12%，並沒有降低的情況，這是因為年輕人畢業後，發現無論怎麼努力都很難轉成正職，拿不到好的薪水，感到失望挫折。但就算想要找到正職工作，學校的教育也未必能讓他們的能力符合企業需求，最終這些人失去信心，「成為怯志求職者」。

▲洪雪珍透露，台灣年輕人被騙到柬埔寨的原因。（示意圖／取自Pixabay）

洪雪珍指出，就是因為上述的原因，導致最近台灣年輕人被騙到柬埔寨，掉入地獄淪為奴工。她認為不是因為這些年輕人容易被騙，而是因為他們在台灣已經求救無門，最後不得不選擇離鄉背井，為生活賭一把，「這些人的悲劇，只是台灣青年的冰山一角，如果政府不正視並防微杜漸，絕對是未來社會令人憂心的未爆彈」。