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去柬埔寨掏金貪又笨？洪雪珍曝台灣青年賭命原因　1問題將成未爆彈

▲桃園地檢署最近指揮刑事局追查透過假博弈招募博弈人員至柬埔寨從事詐欺，其中2名嫌犯經向桃園地院聲押獲准，圖為航警局人員在桃園機場進行防詐宣導。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲近來頻傳台人遭騙到柬埔寨的事件。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者朱祖儀／綜合報導

近來頻傳台灣人被高薪誘騙到柬埔寨遭虐的事件，引發社會關注。知名作家洪雪珍也發表自己的看法，認為是因為現在許多青年「被迫打零工」，找不到正職工作，因此在這種情況下很容易被高薪誘惑，導致受騙到柬埔寨淪為奴工，若政府不正視這個問題並制止，絕對是未來社會的未爆彈。

洪雪珍在臉書發文表示，經常看到媒體報導年輕人選擇打零工，暗示他們喜歡自由而彈性的作息模式，但其實並非如此。事實上，曾有調查指出，若是有正職工作，僅有不到2成的人會選擇打零工，因此打零工是被迫選擇，「千萬不要再這樣講了，這對青年是二度傷害」。

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洪雪珍指出，非理工且不是名校畢業的學生，能夠選擇的工作大多是服務業居多，但服務業為了降低成本，越來越傾向開出非正職的職缺，以時薪居多，青年只能被迫以賺時薪為主，沒辦法找到正職的工作，導致下一代的工作更加不穩定，低薪越來越嚴重。

洪雪珍表示，因此即使少子化，青年的失業率仍長期維持在12%，並沒有降低的情況，這是因為年輕人畢業後，發現無論怎麼努力都很難轉成正職，拿不到好的薪水，感到失望挫折。但就算想要找到正職工作，學校的教育也未必能讓他們的能力符合企業需求，最終這些人失去信心，「成為怯志求職者」。

▲▼人口販運,人口買賣,囚禁,綁架。（圖／取自Pixabay）

▲洪雪珍透露，台灣年輕人被騙到柬埔寨的原因。（示意圖／取自Pixabay）

洪雪珍指出，就是因為上述的原因，導致最近台灣年輕人被騙到柬埔寨，掉入地獄淪為奴工。她認為不是因為這些年輕人容易被騙，而是因為他們在台灣已經求救無門，最後不得不選擇離鄉背井，為生活賭一把，「這些人的悲劇，只是台灣青年的冰山一角，如果政府不正視並防微杜漸，絕對是未來社會令人憂心的未爆彈」。

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