化妝、攝影師都成柬埔寨目標！「訊息內容曝」全場驚：超難防

▲詐騙集團謊稱有需求，把專業人才騙到國外。（示意圖／unsplash）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站14日報導《柬埔寨鎖定台魔術師！「5天抓4人」 4大行業成新獵物：1次騙一群》，有網友也在PTT的Gossiping板上分享一則臉書貼文，指出詐騙集團會佯裝大公司找專業表演人才，私訊各個專業表演團體，像是魔術、特技、展場主持、SG，甚至會找整個團體前往，變得極難防範。

該位網友發了一篇爆卦，轉貼臉書粉絲專頁「Global Anti Scam Org 全球反詐騙組織」的貼文，文中指出，現在不只柬埔寨，泰國、緬甸、寮國、菲律賓、杜拜都有詐騙集團聚集，甚至出現一種手法是找專業表演人才，提出有表演需求，希望個體或整個團體前往國外。

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難以防範的是，詐騙集團的開價都很合理，「在詐騙開始之前，真的有不少國外公司會有這類需求，價格和包含項目也一致」，而收到訊息的包括大馬、新加坡、港澳等地的專業團隊，很難說未來是否會有台灣的專業人才、團隊被騷擾。

粉專還貼出多張訊息截圖，只見詐騙集團找過化妝師，「您好，有化妝服務對嗎？」「要化晚宴妝」、「頒獎晚宴舉辦在8月15號5點，大概化妝人數是10多位以上，地點：國家在柬埔寨。因為時間比較急，所以我們公司提供酒店機票，有什麼需要的，我們都可以配合。」

▲有化妝師收到訊息。（圖／翻攝自Facebook／Global Anti Scam Org 全球反詐騙組織）

詐騙集團丟給表演團隊的私訊則是，「你好，你們有舞蹈團和歌手對嗎？我們公司有週年晚會，你們有出國表演嗎？」另外，連攝影師也被詢問過，「請問一下你們有接video and photographer有接出國2天job嗎？」「是結婚紀念日，我老闆回家鄉看家人，辦私人聚會party，在金邊。」

▲▼表演團隊和攝影師也被騷擾過。（圖／翻攝自Facebook／Global Anti Scam Org 全球反詐騙組織）

貼文在PTT上引發議論，許多人也看傻，「真的是防不勝防，各位真的要小心」、「為了達業績，什麼都得幹」、「這真的才是最難預防的」、「看一下出差地點跟機票吧？現在看到東南亞，一律拒絕就對了」、「天啊！用表演邀請真的很難防，表演這種東西無關貪婪」、「這怎麼防，越來越厲害了。」