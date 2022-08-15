被評人口販運「防治最差」　柬埔寨提數據反駁：去年偵破案件最多

▲近來跨國詐騙集團以話術誆騙國人前往東南亞多國，脅迫從事犯罪行為。圖為柬埔寨當局2017年於金邊國際機場遣送涉嫌網路詐騙的外國嫌犯。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

近來詐騙集團以高薪工作誘騙國人至柬埔寨等國的事件頻傳。美國國務院7月19日公布「2022年度人口販運報告」，檢視全球188個國家與地區的人口販運防治程度，柬埔寨從第二級觀察名單下降至最低的第三級。對此，柬埔寨內政部官員提出數據反駁，去年柬埔寨偵破359件人口販運案件，創歷史新高。

美國國務院「2022年度人口販運報告」中，評分最低的第三級（Tier 3）國家包含北韓、中國、俄羅斯、伊朗、阿富汗、緬甸、越南、柬埔寨等22個國家與地區。其中柬埔寨去年原本是第二級觀察名單（Tier 2 Watch List）國家，今年卻被降至第三級。

柬埔寨內政部國務秘書、國家反人口販運委員會副主席朱文英指出，2021年是柬埔寨人口販運情況最惡劣的一年，儘管新冠疫情嚴峻，不法分子仍趁當局控制疫情之際試圖將人口販運至邊境，相關案件層出不窮。但她強調，美國國務院的人口販運報告並不公平，去年柬埔寨境內共破獲了359起人口販運案件，有1577名受害者獲救，創下歷史新高，「柬埔寨絕不會姑息人口販運。」

▲柬埔寨2017年10月12日遣送74名因涉嫌網絡詐騙而被捕的中國公民。（圖／達志影像／美聯社）

朱文英表示，疫情爆發前的2019年柬埔寨僅破獲155起人口販運案件，救出467名受害者，相較之下2021年偵破的案件數量是2019年的2倍多。柬埔寨法務部國務祕書keng somarith也在記者會上表示，因為柬埔寨警方的高度重視與全力蒐證，涉嫌人口販運的嫌犯幾乎很少能逃脫罪罰，相關部門也在繼續增修人口販運法律的草案。

朱文英說，柬埔寨當局為了更有效解決此類犯罪問題，反人口販運委員會已祭出加強移民治安、校園宣傳，以及對第一線官員進行培訓等各項措施。國家警察總署將對全國警員進行專業培訓和演練。另外，柬埔寨政府將繼續與友好國家合作，收集並管理出入境資訊，以打擊犯罪。

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