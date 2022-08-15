單一個案就賣82人！刑警揭「3類人」會去柬埔寨：停止檢討受害者

▲航警局人員在桃園機場進行防詐宣導。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者施怡妏／綜合報導

台灣民眾被拐到柬埔寨從事詐騙犯罪，還遭凌虐，引起各界重視，刑事局國際科科長李泱輯表示，這次案件需要全國大清查的目的，是為了找出「隱性被害人」，他認為會去柬埔寨人有3種，第一種是被騙去的，第二種是知道自己要去參與犯罪的，第三種則是在柬埔寨正常工作的。

李泱輯在臉書發文，「我個人認為這次請各勤區去家戶訪查是有意義的，如果細節規劃的不好，在這裡向協助的同仁們致歉」，他認為有3類人會去柬埔寨工作，「被騙去的人口販運被害人、知道自己去參與犯罪的、正常工作的民眾」。

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李泱輯解釋，為何透過全國普查能夠「發現隱性被害人」，很多被害者在柬埔寨不敢跟家人求援，因為會被詐騙集團施暴，勤區能藉由家戶訪查給家人一個提醒，如果發現出國家人有危險，再導入現有受理報案流程處理，就有機會救人。

李泱輯指出，若是到柬埔寨一起做壞事的，「在家戶訪查中，也可以達成部分的威嚇效果，是不是有可能發現犯罪情報就隨緣了」；若訪查後發現，對方是真的在柬埔寨從事正當工作，那當然開心也會給予祝福，「謝謝他在國外替國家打拼，祝他身體健康，多賺點外匯」。

李泱輯坦言，刑事工作20多年，從沒有看過施用詐術，把國人騙出國當豬仔賣的人口販運案，「這次規模之大，單一我們破獲個案就賣了82名國人，這些都是正常人被騙出去的，上個月攔下的6名水電工都是真的在工地作水電的，也是被騙要去柬埔寨的」。

李泱輯文末也呼籲，「請停止譴責被害人」，不是每個人都知道自己過去是要做詐騙，「如果這次的家戶訪查可以多找出幾個隱性被害人，這是各位（員警）的功勞，從昨天的報案資料中已經可以看出成效」。

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