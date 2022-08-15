　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

單一個案就賣82人！刑警揭「3類人」會去柬埔寨：停止檢討受害者

▲桃園地檢署最近指揮刑事局追查透過假博弈招募博弈人員至柬埔寨從事詐欺，其中2名嫌犯經向桃園地院聲押獲准，圖為航警局人員在桃園機場進行防詐宣導。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局人員在桃園機場進行防詐宣導。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者施怡妏／綜合報導

台灣民眾被拐到柬埔寨從事詐騙犯罪，還遭凌虐，引起各界重視，刑事局國際科科長李泱輯表示，這次案件需要全國大清查的目的，是為了找出「隱性被害人」，他認為會去柬埔寨人有3種，第一種是被騙去的，第二種是知道自己要去參與犯罪的，第三種則是在柬埔寨正常工作的。

李泱輯在臉書發文，「我個人認為這次請各勤區去家戶訪查是有意義的，如果細節規劃的不好，在這裡向協助的同仁們致歉」，他認為有3類人會去柬埔寨工作，「被騙去的人口販運被害人、知道自己去參與犯罪的、正常工作的民眾」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李泱輯解釋，為何透過全國普查能夠「發現隱性被害人」，很多被害者在柬埔寨不敢跟家人求援，因為會被詐騙集團施暴，勤區能藉由家戶訪查給家人一個提醒，如果發現出國家人有危險，再導入現有受理報案流程處理，就有機會救人。

李泱輯指出，若是到柬埔寨一起做壞事的，「在家戶訪查中，也可以達成部分的威嚇效果，是不是有可能發現犯罪情報就隨緣了」；若訪查後發現，對方是真的在柬埔寨從事正當工作，那當然開心也會給予祝福，「謝謝他在國外替國家打拼，祝他身體健康，多賺點外匯」。

李泱輯坦言，刑事工作20多年，從沒有看過施用詐術，把國人騙出國當豬仔賣的人口販運案，「這次規模之大，單一我們破獲個案就賣了82名國人，這些都是正常人被騙出去的，上個月攔下的6名水電工都是真的在工地作水電的，也是被騙要去柬埔寨的」。

李泱輯文末也呼籲，「請停止譴責被害人」，不是每個人都知道自己過去是要做詐騙，「如果這次的家戶訪查可以多找出幾個隱性被害人，這是各位（員警）的功勞，從昨天的報案資料中已經可以看出成效」。

▶「擄人勒贖」規格偵辦張淑晶　揭發惡房東全靠這對檢警拍檔

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

▶新包裝登場「佳麗寶ALLIE防曬乳」買1送1！　夏天去海邊不怕曬

►台灣正港「荔枝蜂蜜」！睡前喝1杯燃燒脂肪　買再送蜂膠手工皂

►連2年銷售第一！泰山推「強氣泡水」越喝越消暑　1瓶只要16元

ETtoday開箱雲好康報報！內有優惠折扣碼

►韓國「低卡蒟蒻果凍飲」吃下午茶0罪惡感！　冰涼咕溜超消暑

►每天一包超享瘦！「萬歲牌堅果」小包裝控制熱量　減重效果UP

►日本直送「昭和半熟麵包」扎實Q彈！撕開會牽絲

►超Q三麗鷗驅蚊貼片＋八爪電扇大特價！帶小寶貝外出必備神物

ET快訊
快訊／拍外景公審居民惹議！　竇智孔發聲了
他路上驚見「大腸包小腸」嚇壞　網笑：是閃電麥坤新塗裝
專挑對手讓台積電痛　從六騎士到梁孟松的恨！18年前照片見證歷
柬埔寨正妹多？黑幫誘你當豬仔　活人被「屠宰」更多酷刑畫面曝光
于北辰算飛彈攔截率210%！YouTube最強物理老師出手了
「6組星座組合」財運超強　吸金程度超乎想像
狂瘦9公斤！他獨創「3階段瘦身法」刮油剷肉　絕對不復胖

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

他路上驚見「大腸包小腸」嚇壞　網笑：是閃電麥坤新塗裝

她點5碗小火鍋「送來整袋餿水」！店家回嗆：是外送員的問題

退將于北辰算飛彈攔截率210%！YouTube最強物理老師出手了

靈感來自吉卜力！設下法力限制⋯英作家打造全新魔法世界

鍋貼水餃「獨門七彩點法」吃上癮　內行人狂推：店家隱藏版服務

第一次見面！帥哥突當眾下跪要求「吸奶」　她妥協後崩潰了

老闆參加「周杰倫猜歌賽」被淘汰！痛心關店2天　網笑：最偉大的公休

台大校長遴選聚焦抄襲案　候選人：陳明通是特例「教授要教寫論文」

網推楊玲宜代寫「7種解套法」　稱是中國影響民主選舉的伎倆

怒嗆豬仔「垃圾無能」！柬埔寨女婿揭當地現況：家人聽到快笑死

妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻

93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

劉亮佐初見「典典寶寶」：想妳想很久了　曝趙小僑抱著女兒崩潰落淚

月入15萬！女友揪去柬埔寨　女警：她被賣掉了在抓交替

少女時代重現《再次重逢的世界》　俞利遭秀英「頭髮巴掌」：很討厭XD

趙露思闖軍營吳磊背後抱❤　手工鴛鴦變「雞翅膀」XD

高雄SPA會館暗藏春色！　員警喬裝客人「破門逮人」

他路上驚見「大腸包小腸」嚇壞　網笑：是閃電麥坤新塗裝

她點5碗小火鍋「送來整袋餿水」！店家回嗆：是外送員的問題

退將于北辰算飛彈攔截率210%！YouTube最強物理老師出手了

靈感來自吉卜力！設下法力限制⋯英作家打造全新魔法世界

鍋貼水餃「獨門七彩點法」吃上癮　內行人狂推：店家隱藏版服務

第一次見面！帥哥突當眾下跪要求「吸奶」　她妥協後崩潰了

老闆參加「周杰倫猜歌賽」被淘汰！痛心關店2天　網笑：最偉大的公休

台大校長遴選聚焦抄襲案　候選人：陳明通是特例「教授要教寫論文」

網推楊玲宜代寫「7種解套法」　稱是中國影響民主選舉的伎倆

怒嗆豬仔「垃圾無能」！柬埔寨女婿揭當地現況：家人聽到快笑死

國際獅子會300G2區總監交接　張善政、鄭運鵬都提到鄭文燦

WNBA球星格林納遭俄國判刑　辯護律師團隊提起上訴

大學分發入學　中原大學招生達成率私立綜合大學第一

拍外景公審居民惹議！　竇智孔認「讓對方不舒服」：會好好反省

納達爾祝福小威人生新階段　談腹部傷勢「坦言很危險」

他路上驚見「大腸包小腸」嚇壞　網笑：是閃電麥坤新塗裝

迪亞茲登場曲紅遍全美　前紅襪終結者派柏本不懂：我的最好

無差別街舞擂台9月3日信義香堤登場　「舞」林冠軍由你決定

大谷翔平不是對手　紐媒：法官要和貝比魯斯等傳奇競爭

柬埔寨正妹多？黑幫誘你當豬仔　活人被「屠宰」更多酷刑畫面曝光

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

生活熱門新聞

6月去柬埔寨！健身教練0音訊「一回LINE他毛炸」

騙一票人到柬埔寨！八年級哥太貪「被斷腳筋」慘死

飛柬埔寨靠「1招反轉」　他騙過黑幫2天回台

柬埔寨女婿怒嗆豬仔「垃圾無能」：家人快笑死

今起連5天午後大雷雨　雨勢更猛時間曝

網紅帶兒搭高鐵沒買票：空位為何不能借坐

最辣國文老師「去柬埔寨的人貪又笨」：別妨礙天擇

化妝、攝影師都成目標　全場驚：超難防

女網紅沒幫兒買高鐵票！老公道歉網更怒了

友去柬埔寨7年沒消息！他驚：是爸爸救了我

台妹「被拐去柬埔寨」到成功脫逃！親睹凌虐全過程

「有人對我論文有興趣」　他丟3篇開戰

BA.5大暴增！王必勝：最高可能每天6萬例

午後雷雨來了！氣象局發大雨特報

更多熱門

相關新聞

美國議員訪台恐刺激對岸　蘇揆：不容惡鄰說三道四

美國議員訪台恐刺激對岸　蘇揆：不容惡鄰說三道四

行政院長蘇貞昌今（15）日於雲林出席「國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心興建工程動土」，媒體針對國人遭詐騙至國外事件、論文風波及將再有美國議員來訪等提問，蘇貞昌回應指出，已查辦不法集團作為，而對於論文相關質疑應需有嚴謹的制度、機制；有關美議員訪台，蘇則說「不能因惡鄰居就什麼都不敢做」。

柬埔寨詐騙頻傳！藍營要蘇貞昌主持治安會報　「別只會大內宣」

柬埔寨詐騙頻傳！藍營要蘇貞昌主持治安會報　「別只會大內宣」

柬埔寨算啥「小模賣身最愛去2國」！揭吸血食物鏈

柬埔寨算啥「小模賣身最愛去2國」！揭吸血食物鏈

「真的是玉山銀派去！」她奉命去柬埔寨　親友嚇壞簡訊問不停

「真的是玉山銀派去！」她奉命去柬埔寨　親友嚇壞簡訊問不停

狠過柬埔寨！一進KK園區「就是人生最終站」

狠過柬埔寨！一進KK園區「就是人生最終站」

關鍵字：

柬埔寨李泱輯刑事局國際科詐騙

讀者迴響

熱門新聞

6月去柬埔寨！健身教練0音訊「一回LINE他毛炸」

台商KK園區500萬贖人失敗　下場活摘器官拋海

喜帖發70名同事「只來1人」！新娘羞愧提離職

女孩困柬埔寨「才生1子又懷孕」！悲慘處境曝

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

上海IKEA突擊封鎖！顧客逛一半大逃亡尖叫暴衝突圍

騙一票人到柬埔寨！八年級哥太貪「被斷腳筋」慘死

小情侶遭囚KK園區懷孕了　關鍵救命人物曝

比柬埔寨更煉獄「KK園區」　主嫌抓到了

隔壁4小時激戰6輪　妹子聽火辣敲牆聲羞爆

關門18年！明德樂園現況曝光　林百里買下變私人菜園

柬埔寨案怎燒起來？PTT起底「超猛吹哨人」

網友邀請遊泰！他突然清醒逃跑得救

飛柬埔寨靠「1招反轉」　他騙過黑幫2天回台

炮友變女友！祖雄承認熱戀烏克蘭正妹

更多

最夯影音

更多
妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻

妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻
93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面