快訊／民間管道救人！3藍委今晚抵達柬埔寨：盼與當地警政部門會面

記者羅婉庭／台北報導

台人赴柬埔寨求職遇詐遭慘遭囚禁、虐待，引起社會譁然。國民黨立委鄭正鈐、洪孟楷及吳斯懷等人今（15）晚前往柬埔寨。洪孟楷表示，希望透過這次國會外交能有成果，讓柬埔寨行政部門了解台灣民眾對於國人在當地狀況的憂心，將要求和當地行政部門和警方會面。





▲中華民國柬埔寨國會聯誼會長、國民黨立委鄭正鈐。（圖／鄭正鈐辦公室提供）

鄭正鈐、洪孟楷及吳斯懷等人今日前往柬埔寨，將先拜訪當地台商，商討協助受困國人返台對策。據了解，三名立委將一同從其他國家出發，約於晚間6、7點之間抵達柬埔寨，並停留當地3天，行程未定。

洪孟楷表示，國人在柬埔寨遇詐騙狀況頻傳，國民黨也非常關心，這次用國會外交的名義，由中華民國柬埔寨國會聯誼會長鄭正鈐帶領，並和吳斯懷進一步前往了解和溝通。

洪孟楷說，因為受柬埔寨一中政策影響，我國在柬埔寨並無代表處，需要由駐越南代表處支援，到目前行程尚無法完全確定。期盼此行有三面向，第一，要求和當地行政部門和警方會面，傳達國人對於台灣民眾在柬埔寨的狀況感到憂心，希望有更積極處理方式；第二，跟當地有力台商會面，了解真實狀況，建立溝通管道；最後，希望了解真實狀況後，回去要求我政府加強溝通和宣傳。

洪孟楷強調，「天下絕對沒有白吃的午餐！」如此高薪可能伴隨的就是極高風險，更何況有詐騙疑慮，希望讓台灣民眾甚至是年輕朋友能保護自己人身安全，也盼透過國會外交能有良好結果，真正讓柬埔寨行政部門了解台灣民眾對於國人在當地的憂心。