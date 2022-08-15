搭公車「1窘境」超常碰到！　通勤族爆殘念：要搭的開走了





▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安日前拋出公共運輸政見，其中「上網預約公車」這項引爆熱論。對此，律師林智群發文，點出公車族最常碰到的1困擾，直言「讓公車司機知道那個站有人要上車，還比較實際一點。」

林智群昨在臉書提到，「現在已經有公車APP，可以知道公車現在在哪裡、幾分鐘會進站。如果要做改進，還不如設計讓APP知道，自己（乘客）在哪一個站，要上哪個公車；讓公車司機知道那個站有人要上車，還比較實際一點。」

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他表示，有時候招手，前面其他臨停車輛擋住視線，害得司機沒看到，或其他公車司機以為你在招他那輛，停了沒人上車，結果真正要搭的反倒開走，「這個比較困擾。」

對此，大票網友相當有感，直呼「這才是有搭過公車的實際經驗」、「公車站做按鈕不就好了」、「這個現象對偶爾搭公車的人也很困擾，甚至要跑到馬路上給司機看，蠻危險的」、「讓公車司機提早知道前面幾站要不要停靠，這樣可以省去公車司機車道切來切去的危險」、「真的！這樣就很方便」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

另外，也有公車族點出問題，「很常發生明明鎖定要搭的公車快來了，在幾分鐘前莫名其妙不見了，接著顯示下一班車到的時間，如果你馬上走人，過不久就會看到原本那班車過去，我都戲稱幽靈公車。這不是哪個特定的APP有問題，連站牌的即時資訊都一樣，所以不知道是不是從那班公車發送的訊號出狀況。」

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