蔣萬安拋「上網預約公車位」被酸爆　她指3缺點：肯定沒在北市搭過公車

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安。（圖／蔣萬安辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安日前拋出交通政見，其中「上網預約公車座位」卻引發不少批評，對此，立委林楚茵也提出三點質疑，包含形成交通資源浪費、如何證明預約空位、若沒預約就不能坐，難道要站著看空位發呆，「蔣萬安肯定沒在北市搭過公車。」

林楚茵表示，沒搭過北市公車不奇怪，提出公車預約座位才稀奇，蔣萬安把搭捷運當作珍寶，讓助理拍照公告周知，結果被網友譏笑果然是貴公子，昨天蔣萬安再提出活在自己小宇宙的公車政策，要推動公車座位預約馬上又引起網友嘲笑，「蔣萬安肯定沒在北市搭過公車。」

對於該項政策，林楚茵也提出三項質疑，包含：

1、林楚茵指出，上班顛峰時間，急著上班上課的公車族，看到車子就上、在同一個站牌下，也可能有好幾輛公車可抵達目的地，誰會傻傻等預約的車子座位？結果只是浪費一堆預約無人來坐的空位，這是交通資源的浪費。

2、林楚茵質疑，若真讓蔣萬安如願推動，請問如何證明位子是自己預約？怎麼知道眼前的空位有沒有被預約？單純為了解決預約問題，是不是要購買或增加公車系統？這是市府預算的浪費。

3、林楚茵批評，無用發明就是一種廢，隨口胡說的政策就是騙票，公車座位預約上路就是公車族的災難，未來變成座位沒預約都不能坐？所有人都站著看滿車空位？更別說現在公車都是短程接駁，多數非尖峰時間公車上多有空位，「到底是多不了解台北市政的外行才會提出這樣的公車政策？請問萬安生活在台北嗎？」

針對「上網預約公車座位」政見，蔣萬安辦公室解釋，未來將透過APP提供「可預約座位的公車班次」，在政策研議階段納入孕婦、長者、身障者觀點，因為博愛座在通勤尖峰時段未必有空位，總不能要孕婦請銀髮族讓位，故蔣萬安盼藉由開放預約座位，讓博愛座使用量分流，確保有需求的人都被照顧。

