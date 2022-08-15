柬埔寨餐廳徵人「試用期給60K」！律師搖頭：符合3條件才可去

▲林智群指出，若工作符合3條件，柬埔寨是可以去的。（示意圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

記者施怡妏／綜合報導

近來頻傳台灣人被高薪誘騙到柬埔寨遭虐的事件，律師林智群貼出104人力銀行的徵才資訊，西港某間星級酒店在徵服務專員，試用期薪資2000美金（約新台幣6萬元），一看就知道有問題，「你有什麼本事拿到這種待遇？」不過他也指出，柬埔寨也是有正當工作，符合3條件就可以去。

林智群律師稍早在臉書發文，分享3篇在104求職網看到的工作，其中一則是西港某貴賓廳服務專員，薪資福利相當誘人，試用期1個月就給2000美金，3個月轉正就有2500美金（約新台幣7萬4千元），公司還提供2人一間酒店式公寓住宿，配有專人打掃，每日再補貼10美金（約新台幣300元）的餐費。

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林智群一看狂搖頭，「這個價錢在當地可以請20個人了，為什麼要找你？你有什麼本事拿到這種待遇？」不過，林智群認為，其實柬埔寨還是有正當工作，並列出3個判斷依據，「大公司、有一定徵才條件門檻、薪資待遇符合外派一般市場行情」，若是這三條件符合，那就比較沒有安全問題。

對此，網友們在底下留言，天下真的沒有白吃的午餐，「專業人才都不見得有一個月2000以上美金的待遇了」、「待在台灣都拿不到這些高薪了，去到柬埔寨以為就可以飛天」、「柬埔寨不能去啦，走在路上對當地人來說是行走的黃金，把你綁了再賣給詐騙集團，賺個一、兩萬美金」、「其實公司名稱上網蒐嚇一下馬上就有結果了，我還以為求職時要對應徵公司做功課是基本常識」。

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