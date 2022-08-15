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網友邀請遊泰國！他見專車延遲…突然清醒「被騙了」手刀逃跑得救

記者董美琪／綜合報導

別再傻了！不少台灣人屢傳遭騙去緬甸、柬埔寨、杜拜等地，從事違法詐騙工作，甚至人間蒸發，引起台灣輿論高度關注。刑事局、外交部及泰國政府跨國合作14日晚間緊急救回9人，駐泰國代表處也發文嚴正提醒民眾。

▲▼9名國人 (6男3女)，年紀在23到42歲之間，被順利救回台灣。9名經查證是台警列管遭人蛇集團販至柬埔寨民眾14日遭救出，今晚將搭乘華航班機返台。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲9名國人 (6男3女)，年紀在23到42歲之間，被順利救回台灣。（圖／ETtoday攝影中心攝）

近來傳出有許多台灣人因「高薪誘因」到緬甸、泰國、柬埔寨、寮國、杜拜等地，最後卻遭騙去從事非法工作，慘遭凌虐甚至失蹤。

駐泰國代表處於14日接獲泰國政府通報得知，台灣籍人士集體於柬埔寨首都金邊從事電信詐欺，成員及被挾持台人於上午搭乘吳哥航空班機抵達曼谷，再由陸路或轉機前往泰緬邊境續從事電信詐欺。由於行為疑涉及人口販運，因此駐泰國代表處緊急派同仁至機場，並協調泰國移民局查獲12人團體。

經駐泰國代表處與泰國移民局合作，確認其中9人為被害台人，另3人為人蛇集團成員，目前由泰國移民局拘留，待國內派員來泰處理。

駐泰國代表處啟動國人急難救助及人口販運被害者保護機制，9名被害台人經安排，週日晚間已搭乘班機返台，由於當中有3人曾發出求救訊息，警方持續調查9人中是否還有人蛇集團共犯。

▲9名遭人蛇集團販至柬埔寨的台灣人，14日遭救出，晚間搭乘華航班機返台。（圖／ETtoday攝影中心攝）

另外，駐泰國代表處14日深夜表示，凌晨也接獲台人求助，他應網友邀請遊泰，因預計搭乘赴泰緬寮邊境的專車延遲，心生疑慮而聯絡本處，經同仁提醒驚覺受騙而決心逃跑，於徹夜商討後終順利脫困並與在泰友人會合，目前安全無虞。

駐泰國代表處嚴正提醒民眾，若旅泰期間受困或在台家屬獲知發生急難事件，民眾可撥打「外交部緊急聯絡中心」的「旅外國人急難救助全球免付費電話」（001-800-0885-0885）、本處緊急聯絡電話（+66 81 666 4006），也可透過駐泰國代表處急難救助LINE帳號（@Taiwan119）尋求緊急協助。

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