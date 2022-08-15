記者黃翊婷／綜合報導

近來頻傳台灣人被高薪誘騙到柬埔寨從事違法詐騙工作，甚至人間蒸發，引發各界高度關注。律師李怡貞昨日（14日）晚間在臉書PO文表示，希望大眾不要檢討被害人，畢竟其他人不會知道，是什麼樣的困境讓他們義無反顧堅持冒險，或許冒險拚搏只是初心，卻被有心人士給利用。

▲航警局人員在桃園機場進行防詐騙宣導。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

李怡貞提到，那些受騙前往柬埔寨的人或許知道腳踏實地才是正軌，出社會就是憑實力致勝，原本以為別的國家國土也是實的，也可以累積經驗，「誰知道一下飛機踩的是深陷泥沼之中」，但現在檢討被害人真的沒有任何實益，大眾不會知道，是什麼樣的困境讓他們義無反顧堅持冒險，有很多角落黑暗到不見光，也許他們總是等不到拉一把的援手，才會決定冒險拚搏，只是這份初心被有心人士給利用了。

李怡貞認為，現在各平台媒體已經大肆宣傳提醒，如果看到這些資訊卻還是心存懷疑，心中嚮往的還是那塊永遠吃不到的大餅，那就必須對自己的行為負責，出了國門凡事就只能靠自己，「到哪個國家都一樣，更遑論是軍警勾結、賄賂盛行的落後國度。」

李怡貞感嘆，若還是願意羊入虎口，別怪網路酸民各種刻薄檢討，「真的只有活該了自己」，這就像是已經發布午後豪雨特報的溪區，明明有設立警示標語的告示牌，看似無雨的下游溪水區隨時可能在短短幾秒內暴漲，無情地帶走依然在溪邊戲水的人群，「逃生不及，求生無門，到底是不該？還（是）其實是活該？」

▼李怡貞臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／女人大律師李怡貞）