最辣國文老師「去柬埔寨的人貪又笨」造成社會負擔：別妨礙天擇

▲最辣國文老師Q塔（Queenta）。（圖／翻攝mqueenta IG）



記者鄒鎮宇／綜合報導

近來頻傳民眾被高薪誘騙到柬埔寨，落地後慘淪「豬仔」被囚禁、凌虐甚至性侵，警方為此在機場加派人力勸阻。對此，前「最兇國文老師」F奶網紅Q塔（Queenta）表示，她近日看到許多人在說不要檢討受害者，但去柬浦寨的人「是自己貪又笨，願者上鉤」，「我沒那麼大愛，執意要去的人就當作達爾文進化論，不要妨礙天擇」。

Q塔表示，希望大家不要無限上綱「不要檢討受害者」這句話，這句話通常用在女生穿得少被檢討，因為女生穿得少不是你犯罪的理由，但去柬埔寨的人是自己貪又笨，可以說是願者上鉤，「不依循正軌賺錢，也不掂掂自己幾斤幾兩重，因為個人的愚笨，而造成家人和社會的負擔，被拖累的人才是真正的受害者！」

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▲▼Q塔認為，去柬埔寨的人貪又笨。（圖／翻攝mqueenta IG）



Q塔認為，在機場苦勸年輕人的警察，才讓人感到他們真的辛苦，「我沒那麼大愛，執意要去的人就當作達爾文進化論，不要妨礙天擇」。

網友看完紛紛留言，「不聽警察苦勸的真不值得同情」、「Q塔真的是一針見血」、「結果進化的都是詐騙集團」、「有些是被朋友騙去，這我還會同情」、「沒錯，一個成年人連這麼基本的東西都不會判斷，加上自己貪，憑什麼要全世界人都要同情你們，請為自己的言行負責，別好像都別人欠你們一樣」。

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