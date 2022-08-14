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夫妻「柬埔寨做生意」遇害！關廁所內雙亡　疑因一則貼文釀殺機

▲▼人口販運,人口買賣,囚禁,綁架。（圖／取自Pixabay）

▲彭姓夫婦在柬埔寨開餐廳，休息時還會做小額美金兌換、快遞包裹管理業務賺外快，沒想到疑似因此引發殺機。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

近日柬埔寨打工詐騙頻傳，華人被騙去當地後，不是淪為詐騙集團的人球，就是慘遭毆打、性侵。福建永春一對彭姓夫婦先前到柬埔寨西港工作，在當地開了一間餐廳，沒想到突然遭到殺害，陳屍廁所裡，財物也被洗劫一空，留下年邁的母親、3名尚未成年的子女，令家人悲痛不已。

綜合陸媒報導，這對夫妻是福建永春人，男子名為彭志明、女子名為陳葉青，2人2019年5月透過介紹，前往柬埔寨進行水泥磚製品生產考察，打算在當地設廠，但受到疫情影響，當地政策突變，工廠暫時無法開工，當時彭男借了一筆錢投資，背負了龐大的經濟壓力，迫於無奈之下，只好先在當地開間餐廳貼補家用。而除了餐廳業務，彭姓夫婦晚間還有兼差，做小額美金兌換、快遞包裹管理等業務。

彭姓夫婦營業的中餐館附近也有許多中國商人，2020年5月間當地疫情嚴峻，加上雨季的影響，有不少中國商人要回家，出現了美金兌換人民幣的需求。彭姓夫婦瞄準商機，上網找了一疊美金的照片，並在社交媒體發文，告知「兌換美金，誰需要人民幣的趕快、趕快」。

▲▼人口販運,人口買賣,囚禁,綁架。（圖／取自Pixabay）

▲柬埔寨有世界奇觀「吳哥窟」，但因為政治因素，導致當地治安糟糕。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

沒想到，彭姓夫婦只是上網找美金的示意圖，卻疑似被誤會成2人很有錢，遭到有心人士盯上，最後慘遭殺害，陳屍屋內廁所。彭男的姊夫表示，2人遭到殺害以後，屋內的現金、手機、筆記型電腦、首飾等值錢的財物全被洗劫一空，意味著這是入室搶劫、團伙作案的慣犯。

不過，因為案發現場沒有監視器、目擊證人，也並未找到凶器，破案有相當大的難度，彭男的姊夫認為，誰瀏覽過兌換美金的訊息，微信後台應該有紀錄，但可能要請柬埔寨警方向中國公安機構提出申請，才能偵破這起案件。

彭姓夫婦意外身亡，留下年邁的母親黃柚，3名未成年的孩子。黃柚實在走投無路，只能向相關部門發出求救信，希望能協助偵破此案，讓她與3名孫子、孫女能夠得到心靈上的慰藉。

▲▼犯罪,陰暗。（圖／免費圖庫pxhere）

▲許多華人懷抱淘金的夢想前往柬埔寨，下場卻是遭到囚禁、凌虐，被逼著做非法工作。（示意圖／免費圖庫pxhere）

事實上，柬埔寨有世界奇觀「吳哥窟」，一直以來都是旅遊勝地，但因為當地政治動盪、加上政府敗壞無能，因此治安相當糟糕，根據我國外交部統計，從2021年6月21日至2022年8月10日為止，共有222名國人陳情，遭到誘騙前往柬埔寨工作，進而遭到限制人身自由，其中有51人已經返台，且光是今年7月1日至7月31日，就有99名國人陳情，駐緬甸代表處的統計數據，今年4月13日至8月5日為止，共有40人前往緬甸工作，卻落入陷阱，其中7人已返台。

外交部提醒，國內有不法份子與柬埔寨人士勾結，在社群媒體上開出優渥薪資、福利眾多的工作機會，吸引年輕人前往柬埔寨淘金，有些受害者出國前就簽下工作契約、本票，到了柬埔寨後護照、手機被收走，人身自由也遭到限制，迫於無奈之下，只能從事非法工作，因為觸犯當地法令，就算報警處理，也不容易成案。

外交部提醒，若民眾有意前往東南亞地區工作，一定要查明準備任職的公司，在當地是否有經過合法登記、產業類別是否符合當地法令，並謹慎評估工作內容與屬性，也要注意簽訂的契約內容，且要透過合理、合法的正場管道入境，避免觸法甚至危及人身安全。

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