　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

僅3人發求救信號！9名「台豬仔」落地立刻被調查：不排除有共犯

記者張君豪、柯振中、戴上容／台北報導

外交部駐泰代表處14日接獲泰國政府通報，發現疑似人口販運案件，成功將9名台人救回台灣。不過，警方調查後發現，這9人當中有3人發出求救訊息，另外6人則需要調查，不排除6人當中有人蛇集團的共犯，詳細案情為何，仍待進一步釐清。

▲▼9名國人 (6男3女)，年紀在23到42歲之間，被順利救回台灣。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲9名國人被順利救回，年紀在23到42歲之間，警方不排除裡面有共犯。（圖／ETtoday攝影中心攝）

警方調查，這次一共有12名台人從柬埔寨入境泰國機場，受到泰國警方留置盤查後，被懷疑可能是柬埔寨人蛇集團「跨境運豬仔」，因此泰國警方立刻通報我國駐泰代表處，駐泰代表處接獲消息，也立刻到場提供協助。

不過，12名台灣人當中，有2男1女被懷疑是人蛇集團的共犯，泰國警方於是進行人口販運鑑別程序，而3人都不想回台，還有人希望能回去柬埔寨，因此引起懷疑，被帶回調查。

此外，此次獲救的9名台灣人當中，只有3人發出求救訊息，因此抵台後要進行第二波訪談，警方不排除其中有人蛇集團共犯，將透過「跨境人口販運行為模式分析」，來釐清是否藏有黑幫、人蛇集團的成員。

▼這次救回的9人當中，只有3人發出求救信號，警方不排除其餘6人當中有人蛇集團共犯。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲▼9名國人 (6男3女)，年紀在23到42歲之間，被順利救回台灣。（圖／ETtoday攝影中心攝）

►超Q三麗鷗驅蚊貼片＋八爪電扇大特價！帶小寶貝外出必備神物

ET快訊
他路上驚見「大腸包小腸」嚇壞　網笑：是閃電麥坤新塗裝
專挑對手讓台積電痛　從六騎士到梁孟松的恨！18年前照片見證歷
柬埔寨正妹多？黑幫誘你當豬仔　活人被「屠宰」更多酷刑畫面曝光
于北辰算飛彈攔截率210%！YouTube最強物理老師出手了
「6組星座組合」財運超強　吸金程度超乎想像
狂瘦9公斤！他獨創「3階段瘦身法」刮油剷肉　絕對不復胖
四川山洪7死堅持摸一把麻將！男童「眼睛消失」父子苦撐15分永

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

9台人從柬埔寨救回！他驚吐「月薪4萬包吃住」內幕：吃得比當兵好

恐怖循環賺贖金？竹聯幫傳救20人　警抓「涉4人口販運案」揭內幕

身世離奇的情人是真愛？　40歲以上大齡女最好騙！

「同一張臉」開2000個FB帳號　中年大叔遭盜照騙熟女650萬

老婆知道你搭訕社區人妻嗎？ 　YouTuber界甄子丹收私訊才知被盜照

快訊／新北機車與水泥車碰撞　騎士四肢變形搶救3hrs不治

純情女教師暈船被詐！猛男工程師是「IG大騙徒」

竹聯幫率先從柬埔寨救回20多台人　政府大動作澄清說話了

以愛為名的金錢陷阱　台版「IG大騙徒」追蹤大調查

快訊／台中男「爬5樓修冷氣漏水」　踩空墜落一度無心跳搶救中

妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻

93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

劉亮佐初見「典典寶寶」：想妳想很久了　曝趙小僑抱著女兒崩潰落淚

月入15萬！女友揪去柬埔寨　女警：她被賣掉了在抓交替

少女時代重現《再次重逢的世界》　俞利遭秀英「頭髮巴掌」：很討厭XD

趙露思闖軍營吳磊背後抱❤　手工鴛鴦變「雞翅膀」XD

高雄SPA會館暗藏春色！　員警喬裝客人「破門逮人」

9台人從柬埔寨救回！他驚吐「月薪4萬包吃住」內幕：吃得比當兵好

恐怖循環賺贖金？竹聯幫傳救20人　警抓「涉4人口販運案」揭內幕

身世離奇的情人是真愛？　40歲以上大齡女最好騙！

「同一張臉」開2000個FB帳號　中年大叔遭盜照騙熟女650萬

老婆知道你搭訕社區人妻嗎？ 　YouTuber界甄子丹收私訊才知被盜照

快訊／新北機車與水泥車碰撞　騎士四肢變形搶救3hrs不治

純情女教師暈船被詐！猛男工程師是「IG大騙徒」

竹聯幫率先從柬埔寨救回20多台人　政府大動作澄清說話了

以愛為名的金錢陷阱　台版「IG大騙徒」追蹤大調查

快訊／台中男「爬5樓修冷氣漏水」　踩空墜落一度無心跳搶救中

納達爾祝福小威人生新階段　談腹部傷勢「坦言很危險」

他路上驚見「大腸包小腸」嚇壞　網笑：是閃電麥坤新塗裝

迪亞茲登場曲紅遍全美　前紅襪終結者派柏本不懂：我的最好

無差別街舞擂台9月3日信義香堤登場　「舞」林冠軍由你決定

大谷翔平不是對手　紐媒：法官要和貝比魯斯等傳奇競爭

柬埔寨正妹多？黑幫誘你當豬仔　活人被「屠宰」更多酷刑畫面曝光

汽車總動員「現實版莎莉」發表了！保時捷連尾翼刺青也完美複製

她點5碗小火鍋「送來整袋餿水」！店家回嗆：是外送員的問題

力挺學生運動！登峰造極青年籃球邀請賽　興富發冠名贊助

退將于北辰算飛彈攔截率210%！YouTube最強物理老師出手了

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

社會熱門新聞

台商KK園區500萬贖人失敗　下場活摘器官拋海

小情侶遭囚KK園區懷孕了　關鍵救命人物曝

KK園區更煉獄！小情侶成血牛　遭囚半年逃出原因曝

初次蓋大樓就出包　建商自責：破產借錢也會賠

9台人被從柬埔寨救回！他竟稱：吃得比當兵好

年輕時打老婆！晚年中風臥床遭妻毆虐14年慘死　

15歲足壘隊長送王船亡　倖存者曾喊停

彰化9男1女恐淪豬仔　家屬想到活割器官超崩潰

屏東14原民被騙赴柬　抓交替後全失聯　

即／澎湖18歲女騎士自撞　慘死跨海大橋上

戀情不被祝福暗交往　他勇救女友兒子反溺斃

竹聯幫柬埔寨救回20多台人　政府大動作澄清說話了

高雄工地害7棟透天成危樓　建商提兩方案協商

台中驚爆幼兒園猥褻！女童驚曝男助教淫行

更多熱門

相關新聞

夫妻柬埔寨做生意遇害！關廁所內雙亡

夫妻柬埔寨做生意遇害！關廁所內雙亡

近日柬埔寨打工詐騙頻傳，華人被騙去當地後，不是淪為詐騙集團的人球，就是慘遭毆打、性侵。福建永春一對彭姓夫婦先前到柬埔寨西港工作，在當地開了一間餐廳，沒想到突然遭到殺害，陳屍廁所裡，財物也被洗劫一空，留下年邁的母親、3名尚未成年的子女，令家人悲痛不已。

獨／柬返台9人中不排除有共犯

獨／柬返台9人中不排除有共犯

12名柬埔寨「台豬」被送到泰國　9人平安返台

12名柬埔寨「台豬」被送到泰國　9人平安返台

獨／警救12名柬「台豬」3人來自這　

獨／警救12名柬「台豬」3人來自這　

柬埔寨豬仔放棄獲救機會　再度求救已被列黑名單

柬埔寨豬仔放棄獲救機會　再度求救已被列黑名單

關鍵字：

求救柬埔寨人口販運人蛇集團影音

讀者迴響

熱門新聞

6月去柬埔寨！健身教練0音訊「一回LINE他毛炸」

台商KK園區500萬贖人失敗　下場活摘器官拋海

喜帖發70名同事「只來1人」！新娘羞愧提離職

女孩困柬埔寨「才生1子又懷孕」！悲慘處境曝

上海IKEA突擊封鎖！顧客逛一半大逃亡尖叫暴衝突圍

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

小情侶遭囚KK園區懷孕了　關鍵救命人物曝

比柬埔寨更煉獄「KK園區」　主嫌抓到了

騙一票人到柬埔寨！八年級哥太貪「被斷腳筋」慘死

隔壁4小時激戰6輪　妹子聽火辣敲牆聲羞爆

關門18年！明德樂園現況曝光　林百里買下變私人菜園

柬埔寨案怎燒起來？PTT起底「超猛吹哨人」

網友邀請遊泰！他突然清醒逃跑得救

飛柬埔寨靠「1招反轉」　他騙過黑幫2天回台

炮友變女友！祖雄承認熱戀烏克蘭正妹

更多

最夯影音

更多
妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻

妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻
93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面