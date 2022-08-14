僅3人發求救信號！9名「台豬仔」落地立刻被調查：不排除有共犯

記者張君豪、柯振中、戴上容／台北報導

外交部駐泰代表處14日接獲泰國政府通報，發現疑似人口販運案件，成功將9名台人救回台灣。不過，警方調查後發現，這9人當中有3人發出求救訊息，另外6人則需要調查，不排除6人當中有人蛇集團的共犯，詳細案情為何，仍待進一步釐清。

▲9名國人被順利救回，年紀在23到42歲之間，警方不排除裡面有共犯。（圖／ETtoday攝影中心攝）



警方調查，這次一共有12名台人從柬埔寨入境泰國機場，受到泰國警方留置盤查後，被懷疑可能是柬埔寨人蛇集團「跨境運豬仔」，因此泰國警方立刻通報我國駐泰代表處，駐泰代表處接獲消息，也立刻到場提供協助。

不過，12名台灣人當中，有2男1女被懷疑是人蛇集團的共犯，泰國警方於是進行人口販運鑑別程序，而3人都不想回台，還有人希望能回去柬埔寨，因此引起懷疑，被帶回調查。

此外，此次獲救的9名台灣人當中，只有3人發出求救訊息，因此抵台後要進行第二波訪談，警方不排除其中有人蛇集團共犯，將透過「跨境人口販運行為模式分析」，來釐清是否藏有黑幫、人蛇集團的成員。

▼這次救回的9人當中，只有3人發出求救信號，警方不排除其餘6人當中有人蛇集團共犯。（圖／ETtoday攝影中心攝）

