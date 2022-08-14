獨／柬埔寨返台9人不排除有共犯！檢警將做「這些事」釐清

記者張君豪／台北爆導

我國外交部駐泰代表處14日接獲泰國政府通報，有12名台灣民眾自柬埔寨入境泰國曼谷蘇旺納普機場，疑似為人口販運案件，泰國警方立即通報台灣駐泰代表處派員到蘇旺納普機場共同查證、經過外館通報刑事局、移民署後，其中3名台灣人是目前台灣警方列管通報的人口販運被害人，台灣警、移民、外交單位立刻緊急通知泰國警方協助處理。

▲9名台灣民眾 ，年紀在23到42歲之間14日深夜被順利救回台灣。（圖／ETtoday攝影中心攝）

據了解，遭泰國機場警察截獲、從柬埔寨入境泰國機場包含9男3女共12名台灣人，他們經泰國警方留置盤查，泰警認為疑似是柬埔寨人蛇集團跨境「運豬仔」緊急通報我國外交部駐泰國代表處，我外館秘書緊急到場提供必要協助。

▲9名台灣民眾 ，年紀在23到42歲之間14日深夜被順利救回台灣。（圖／ETtoday攝影中心攝）

泰國警方懷疑這12名台灣人中有疑似有2男1女疑似柬埔寨人蛇集團的共犯、加上人口販運是萬國公罪，泰國警方在機場進行「人口販運鑑別」程序，經警詢訪談，發現上述3人幾無返台意願，且有人希望能夠回到柬埔寨，加上身上多有刺青，泰國警方懷疑他們是柬埔寨人蛇集團共犯，目前依法帶回調查。

其餘9名逃出虎口的台灣民眾則於14日晚間22時搭乘中華航空CI836班機從泰國曼谷返回台灣桃園國際機場，目前包含刑事局、航警局、移民署國境大隊共同進行任務編組，因為這9名逃出虎口的台灣人抵台後，還需進行第二波訪談。

警方指出，9位台灣民眾返台後須接受人口販運的警詢調查，同時也必須進行「人口販運行為特徵判定」，內容包含清查當事人的前科素行、有無幫派背景駐記、或者赴柬緬異常頻繁的入出境紀錄，並由熟稔跨境人口販運的警員進行訪談詢問，警方將藉由上述的「跨境人口販運行為模式分析」釐清返台9位台灣民眾中，是否還藏有黑幫成員、跨境人蛇集團共犯。

而且上述調查工作還必須兼顧防疫，刑事局在值日官刑事局副局長黃家琦帶領包含國際刑警科等多名幹員到場，會同相關單位下進行緊急調查，過程必須兼顧我國新冠肺炎（COVID-19）防疫措施，調查場地將由航警局與桃機公司協調會在戶外開放空間進行。

【相關新聞】

►獨／越野車界「孤輪王」魂斷夢湖 女兒出生5天後二寶爸離奇亡

►快訊／前桃猿隊球員酒駕被逮！王湘嵐：以為酒退了才開車



►要求外送員對警說「吃大便」...沒照辦竟收負評！北市刑大回應了