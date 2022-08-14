　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／柬埔寨返台9人不排除有共犯！檢警將做「這些事」釐清

記者張君豪／台北爆導

我國外交部駐泰代表處14日接獲泰國政府通報，有12名台灣民眾自柬埔寨入境泰國曼谷蘇旺納普機場，疑似為人口販運案件，泰國警方立即通報台灣駐泰代表處派員到蘇旺納普機場共同查證、經過外館通報刑事局、移民署後，其中3名台灣人是目前台灣警方列管通報的人口販運被害人，台灣警、移民、外交單位立刻緊急通知泰國警方協助處理。

▲▼9名國人 (6男3女)，年紀在23到42歲之間，被順利救回台灣。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲9名台灣民眾 ，年紀在23到42歲之間14日深夜被順利救回台灣。（圖／ETtoday攝影中心攝）

據了解，遭泰國機場警察截獲、從柬埔寨入境泰國機場包含9男3女共12名台灣人，他們經泰國警方留置盤查，泰警認為疑似是柬埔寨人蛇集團跨境「運豬仔」緊急通報我國外交部駐泰國代表處，我外館秘書緊急到場提供必要協助。

▲▼9名國人 (6男3女)，年紀在23到42歲之間，被順利救回台灣。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲9名台灣民眾 ，年紀在23到42歲之間14日深夜被順利救回台灣。（圖／ETtoday攝影中心攝）

泰國警方懷疑這12名台灣人中有疑似有2男1女疑似柬埔寨人蛇集團的共犯、加上人口販運是萬國公罪，泰國警方在機場進行「人口販運鑑別」程序，經警詢訪談，發現上述3人幾無返台意願，且有人希望能夠回到柬埔寨，加上身上多有刺青，泰國警方懷疑他們是柬埔寨人蛇集團共犯，目前依法帶回調查。

其餘9名逃出虎口的台灣民眾則於14日晚間22時搭乘中華航空CI836班機從泰國曼谷返回台灣桃園國際機場，目前包含刑事局、航警局、移民署國境大隊共同進行任務編組，因為這9名逃出虎口的台灣人抵台後，還需進行第二波訪談。

警方指出，9位台灣民眾返台後須接受人口販運的警詢調查，同時也必須進行「人口販運行為特徵判定」，內容包含清查當事人的前科素行、有無幫派背景駐記、或者赴柬緬異常頻繁的入出境紀錄，並由熟稔跨境人口販運的警員進行訪談詢問，警方將藉由上述的「跨境人口販運行為模式分析」釐清返台9位台灣民眾中，是否還藏有黑幫成員、跨境人蛇集團共犯。

而且上述調查工作還必須兼顧防疫，刑事局在值日官刑事局副局長黃家琦帶領包含國際刑警科等多名幹員到場，會同相關單位下進行緊急調查，過程必須兼顧我國新冠肺炎（COVID-19）防疫措施，調查場地將由航警局與桃機公司協調會在戶外開放空間進行。

【相關新聞】

►獨／越野車界「孤輪王」魂斷夢湖　女兒出生5天後二寶爸離奇亡

快訊／前桃猿隊球員酒駕被逮！王湘嵐：以為酒退了才開車

►要求外送員對警說「吃大便」...沒照辦竟收負評！北市刑大回應了

►超Q三麗鷗驅蚊貼片＋八爪電扇大特價！帶小寶貝外出必備神物

ET快訊
他路上驚見「大腸包小腸」嚇壞　網笑：是閃電麥坤新塗裝
專挑對手讓台積電痛　從六騎士到梁孟松的恨！18年前照片見證歷
柬埔寨正妹多？黑幫誘你當豬仔　活人被「屠宰」更多酷刑畫面曝光
于北辰算飛彈攔截率210%！YouTube最強物理老師出手了
「6組星座組合」財運超強　吸金程度超乎想像
狂瘦9公斤！他獨創「3階段瘦身法」刮油剷肉　絕對不復胖
四川山洪7死堅持摸一把麻將！男童「眼睛消失」父子苦撐15分永

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

9台人從柬埔寨救回！他驚吐「月薪4萬包吃住」內幕：吃得比當兵好

恐怖循環賺贖金？竹聯幫傳救20人　警抓「涉4人口販運案」揭內幕

身世離奇的情人是真愛？　40歲以上大齡女最好騙！

「同一張臉」開2000個FB帳號　中年大叔遭盜照騙熟女650萬

老婆知道你搭訕社區人妻嗎？ 　YouTuber界甄子丹收私訊才知被盜照

快訊／新北機車與水泥車碰撞　騎士四肢變形搶救3hrs不治

純情女教師暈船被詐！猛男工程師是「IG大騙徒」

竹聯幫率先從柬埔寨救回20多台人　政府大動作澄清說話了

以愛為名的金錢陷阱　台版「IG大騙徒」追蹤大調查

快訊／台中男「爬5樓修冷氣漏水」　踩空墜落一度無心跳搶救中

妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻

93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

劉亮佐初見「典典寶寶」：想妳想很久了　曝趙小僑抱著女兒崩潰落淚

月入15萬！女友揪去柬埔寨　女警：她被賣掉了在抓交替

少女時代重現《再次重逢的世界》　俞利遭秀英「頭髮巴掌」：很討厭XD

趙露思闖軍營吳磊背後抱❤　手工鴛鴦變「雞翅膀」XD

高雄SPA會館暗藏春色！　員警喬裝客人「破門逮人」

9台人從柬埔寨救回！他驚吐「月薪4萬包吃住」內幕：吃得比當兵好

恐怖循環賺贖金？竹聯幫傳救20人　警抓「涉4人口販運案」揭內幕

身世離奇的情人是真愛？　40歲以上大齡女最好騙！

「同一張臉」開2000個FB帳號　中年大叔遭盜照騙熟女650萬

老婆知道你搭訕社區人妻嗎？ 　YouTuber界甄子丹收私訊才知被盜照

快訊／新北機車與水泥車碰撞　騎士四肢變形搶救3hrs不治

純情女教師暈船被詐！猛男工程師是「IG大騙徒」

竹聯幫率先從柬埔寨救回20多台人　政府大動作澄清說話了

以愛為名的金錢陷阱　台版「IG大騙徒」追蹤大調查

快訊／台中男「爬5樓修冷氣漏水」　踩空墜落一度無心跳搶救中

納達爾祝福小威人生新階段　談腹部傷勢「坦言很危險」

他路上驚見「大腸包小腸」嚇壞　網笑：是閃電麥坤新塗裝

迪亞茲登場曲紅遍全美　前紅襪終結者派柏本不懂：我的最好

無差別街舞擂台9月3日信義香堤登場　「舞」林冠軍由你決定

大谷翔平不是對手　紐媒：法官要和貝比魯斯等傳奇競爭

柬埔寨正妹多？黑幫誘你當豬仔　活人被「屠宰」更多酷刑畫面曝光

汽車總動員「現實版莎莉」發表了！保時捷連尾翼刺青也完美複製

她點5碗小火鍋「送來整袋餿水」！店家回嗆：是外送員的問題

力挺學生運動！登峰造極青年籃球邀請賽　興富發冠名贊助

退將于北辰算飛彈攔截率210%！YouTube最強物理老師出手了

驚悚畫面曝！80歲嬤哭喊：不要殺我　女看護下秒刀抵脖「來回猛割」

社會熱門新聞

台商KK園區500萬贖人失敗　下場活摘器官拋海

小情侶遭囚KK園區懷孕了　關鍵救命人物曝

KK園區更煉獄！小情侶成血牛　遭囚半年逃出原因曝

初次蓋大樓就出包　建商自責：破產借錢也會賠

9台人被從柬埔寨救回！他竟稱：吃得比當兵好

年輕時打老婆！晚年中風臥床遭妻毆虐14年慘死　

15歲足壘隊長送王船亡　倖存者曾喊停

彰化9男1女恐淪豬仔　家屬想到活割器官超崩潰

屏東14原民被騙赴柬　抓交替後全失聯　

即／澎湖18歲女騎士自撞　慘死跨海大橋上

戀情不被祝福暗交往　他勇救女友兒子反溺斃

竹聯幫柬埔寨救回20多台人　政府大動作澄清說話了

高雄工地害7棟透天成危樓　建商提兩方案協商

台中驚爆幼兒園猥褻！女童驚曝男助教淫行

更多熱門

相關新聞

網友邀請遊泰！他突然清醒逃跑得救

網友邀請遊泰！他突然清醒逃跑得救

別再傻了！不少台灣人屢傳遭騙去緬甸、柬埔寨、杜拜等地，從事違法詐騙工作，甚至人間蒸發，引起台灣輿論高度關注。刑事局、外交部及泰國政府跨國合作14日晚間緊急救回9人，駐泰國代表處也發文嚴正提醒民眾。

最辣國文老師「去柬埔寨的人貪又笨」：別妨礙天擇

最辣國文老師「去柬埔寨的人貪又笨」：別妨礙天擇

夫妻柬埔寨做生意遇害！關廁所內雙亡

夫妻柬埔寨做生意遇害！關廁所內雙亡

僅3人發求救信號！9名豬仔回台立刻被調查

僅3人發求救信號！9名豬仔回台立刻被調查

12名柬埔寨「台豬」被送到泰國　9人平安返台

12名柬埔寨「台豬」被送到泰國　9人平安返台

關鍵字：

航警局桃園機場柬埔寨被害人台灣豬仔影音

讀者迴響

熱門新聞

6月去柬埔寨！健身教練0音訊「一回LINE他毛炸」

台商KK園區500萬贖人失敗　下場活摘器官拋海

喜帖發70名同事「只來1人」！新娘羞愧提離職

女孩困柬埔寨「才生1子又懷孕」！悲慘處境曝

上海IKEA突擊封鎖！顧客逛一半大逃亡尖叫暴衝突圍

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

小情侶遭囚KK園區懷孕了　關鍵救命人物曝

比柬埔寨更煉獄「KK園區」　主嫌抓到了

騙一票人到柬埔寨！八年級哥太貪「被斷腳筋」慘死

隔壁4小時激戰6輪　妹子聽火辣敲牆聲羞爆

關門18年！明德樂園現況曝光　林百里買下變私人菜園

柬埔寨案怎燒起來？PTT起底「超猛吹哨人」

網友邀請遊泰！他突然清醒逃跑得救

飛柬埔寨靠「1招反轉」　他騙過黑幫2天回台

炮友變女友！祖雄承認熱戀烏克蘭正妹

更多

最夯影音

更多
妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻

妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻
93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面