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2022桃園蓮花季　8／13再推舞蹈音樂劇+手作蓮花料理

▲2022桃園蓮花季

▲2022桃園蓮花季8/13、14日再推精彩活動。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2022桃園蓮花季」明(13、14日)週末假日，持續推出「舞蹈音樂劇」、「荷田小廚房」體驗活動。市府農業局12日表示，蓮花季期間，除了推出精彩實體活動，線上也有一系列的好康，民眾現在只要在Facebook的指定貼文下，上傳園區內各特色蓮園農場美照，就有機會獲得獎品，這項活動只到8/28請市民朋友把握。

▲2022桃園蓮花季

市府農業局表示，桃園蓮花季13日由文化局邀請「風動室內樂團」帶來「公主百分百」舞蹈音樂劇，由一系列迪士尼公主舞者配合氣勢磅礡的交響樂團，兩者碰撞出絕妙的火花，帶給大家視覺及聽覺的絕佳享受！週日(8/14)由觀音區蓮花園休閒農業協會主辦「荷田小廚房」體驗活動，邀請民眾在假期與親友們來到觀音手作特色蓮花餐，與家人渡過歡樂的假日時光！▲2022桃園蓮花季

▲桃園蓮花季蓮田景色。▼風動室內樂團演出的舞蹈音樂劇。（圖／農業局提供）

政府副秘書長邱俊銘說明，14日觀音區蓮花園休閒農業協會舉辦「荷田小廚房」炊事活動，歡迎民眾在假期與親朋好友來到觀音，遠離都市的繁忙、放慢腳步感受純樸的鄉村生活，除了體驗新奇的剝蓮子活動，還可以變身一日大廚，品嚐自己製作的荷葉飯、炒蓮子、炒蓮梗、荷葉茶等特色蓮花料理，以食農教育的概念讓遊客親身接觸、了解蓮子從生產到餐桌的歷程，亦可享受親手製作、將蓮花入菜的成就感。

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