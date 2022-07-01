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2022桃園蓮花季　7／2到8／28觀音區蓮花園休閒農業區登場

▲2022桃園蓮花季

▲2022桃園蓮花季7/2-8/28觀音區蓮花園休閒農業區登場。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2022桃園蓮花季」7月2日起至8月28日，一連8週於觀音區蓮花園休閒農業區療癒登場。市長鄭文燦30日出席蓮花季記者會指出，今年活動主會場邀請在地藝術家及地方居民，共同創作5處適合打卡拍照的裝置藝術，各休閒農場及觀光蓮園也規劃多項DIY體驗活動及套裝行程，讓更多人體驗在地蓮園的特色與美好。

▲2022桃園蓮花季

鄭市長表示，2022桃園蓮花季以「荷你相癒」為主軸，為期8周的活動期間，每個周末都舉辦不同的主題活動，包括劇團特技、露營活動、原民舞團、朱宗慶打擊樂團、好客音樂會等，邀請民眾暑假期間一同走出戶外，到桃園觀音欣賞蓮花的獨特魅力，療癒身心！

▲2022桃園蓮花季

鄭市長介紹主會場的5處裝置藝術，包括：「荷你相浴」由擅長水彩畫的李建星老師設計，讓民眾沉浸在盛開的蓮花裡；「蓮田野營」為地景藝術家吳嘉龍的創作；「蓮荷映月」則由在地社區居民共同打造，民眾乘坐大王蓮時能與倒影合影，晚間點亮後就成為夜景裝置；主會場入口的「芳草碧蓮天」，搭配盛開的草花迎接遊客來到蓮花季；「蓮花小學堂」展示不同蓮花品種的照片，民眾可掃描QR-code查詢蓮花資訊，增長蓮花知識。

此外，以綠色永續概念發想的「擎雨步道」，運用彩虹斗笠、竹架等自然素材，與觀音區當地農產連結，也是非常適合打卡拍照的步道。

▲2022桃園蓮花季

鄭市長提到，各休閒農場及觀光蓮園也規劃了各式農事體驗及套裝行程，例如：「林家古厝」的手做糖葫蘆DIY、「水蓮之鄉休閒蓮園」的手做青苔球DIY、「蓮荷園休閒農場」的拍打棒草編DIY、「康莊蓮園」的水上漂浮大王蓮體驗及生態導覽、「青林農場」的手採麥桿菊打造乾燥花盆栽、「荷竹農場」的剝蓮子體驗DIY等，都非常有特色。

市府副秘書長邱俊銘表示，2022桃園蓮花季系列活動豐富精彩，每個周末在主會場舉辦不同的主題活動，7月2日「荷你相癒」開幕式揭開活動序幕，邀請在地浩克SAX家族及義大利型男歌手吳子龍演唱；7月9日「藝童FUN暑假」邀請好玩的劇團特技演出。

蓮花園休閒農業區7月16日推出「名荷大展」，邀請榮獲IWGS國際睡蓮大賽第三名的培育家游能翔及收藏家共同展出愛蓮；7月30、31日舉辦「荷田共枕好夢蓮蓮」露營活動，歡迎民眾一同在蓮田邊享受大自然的美好；8月6、7日「原林藝術舞集」邀請多組原民舞團互動表演；8月13日邀請「風動室內樂團」帶來「公主百分百」舞蹈演出； 8月20日邀請「朱宗慶打擊樂團」表演充滿能量的曲目；8月27、28日舉辦「好客音樂會」，歡迎民眾一起來桃園蓮花季放鬆身心，療癒整個夏天！

農業局長郭承泉表示，為維持交通順暢，蓮花園休閒農業園區將進行部分交通管制，自行開車前往的民眾可將車輛停放在金華路公埤旁的停車場，活動期間（7/2-8/28）逢假日皆有免費專屬接駁車，9:00-18:00整點於主會場站發車。

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