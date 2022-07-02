桃園蓮花季「荷你相癒」開幕　亮點主題裝置合影送好禮

▲2022桃園蓮花季「荷你相癒」開幕。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2022桃園蓮花季」2日起，在觀音區蓮花園休閒農業區熱鬧登場。副市長李憲明表示，今年蓮花季有別以往的以主題週進行宣傳，這週是「開幕放送週」，安排在地浩克SAX家族以及義大利療癒系歌手吳子龍來現場演唱，與裝置合影還有限量蓮花季視覺杯墊可以索取，3日還有精彩的爵士鼓演出及療癒擴香石DIY活動，歡迎大小朋友前來賞蓮。

而下週以「藝童FUN暑假」為主題，邀請親子最愛好玩的劇團帶來「蟲蟲馬戲團」兒童劇，透過雜耍及豐富的肢體動作，帶領大小朋友認識環境生態的重要性，同時還有泡泡體驗秀在現場藝童歡慶。隔天是親子荷田嘉年華，每年都吸引非常多人共同參與，今年更是推出剝蓮子大挑戰以及西瓜秤斤論兩PK賽，讓大家趣味一夏。

市府副秘書長邱俊銘表示，今年五座亮點主題裝置非常用心，結合在地藝術家「李建星」及「吳嘉龍」兩位老師共同打造生動的場景，將觀音的在地特色嶄露無疑，勢必成為桃園網美熱愛的打卡亮點，每年由工務局配合話題不斷的擎雨步道，運用彩虹斗笠、竹架等素材，也是一大吸睛亮點，不論是白天欣賞蓮花，或是夜晚走入主題裝置，都能沉浸在蓮花田中陶醉整個夏天。

農業局局長郭承泉表示，今年蓮花園休閒農業區共計17家休閒農場以及觀光蓮園共同響應，紛紛推出蓮花主題特色菜，在有60年歷史的大田蓮花園能夠享用蓮子做成的「蓮子沙拉」以及「蓮子雞捲」；在百年林家古厝中，品嘗「蓮子豆腐」以及「蓮藕排骨湯」；網美最愛的蓮荷園休閒農場有「荷葉涼麵」、「大王蓮梗」及「蓮子竹筒飯」，深受遊客喜愛。

此外，觀音區蓮花園休閒農業區推出自家特色的農遊伴手禮，有蓮香爆米花、香水蓮花茶、荷葉清爽茶、香水蓮咖啡、荷葉麵線、荷葉米粉、蓮藕拉麵、荷葉飯、蓮子豆奶布丁、向日葵花茶禮盒、葵花香腸、紫蘇楊梅果凍等多樣伴手禮，每年各休閒農場不斷地推陳出新，將最新鮮、天然健康的農特產品呈現給民眾，都可以在遊客中心買的到。賞花之餘，歡迎民眾嚐嚐蓮花的美妙！