7/25桃園推出半價「野餐籃」　荷田上鋪蓮花料理相揪野餐趣

▲「桃園蓮花季，相揪荷田野餐趣」將於7月25日下午3時舉行野餐日。（圖／翻攝自觀音區蓮花園休閒農業區臉書粉專）

實習記者郭思妏／綜合報導

桃園在後疫情時代首次舉辦大型活動「2020桃園蓮花季」，即日起至8月底，每個六日都有特色活動。其中「荷田野餐美食饗宴」將於7月25日下午3時登場，民眾可到蓮花季主會場野餐，在網路已開放報名。

「荷田野餐美食饗宴」將於新華路一段與金華路口的蓮花季主會場舉行，主辦方也推出限定「野餐籃」組合，野餐籃的蓮花料理全由各蓮園分別製作，包括荷葉飯、荷葉涼麵、香水蓮花茶、蓮子豆腐、涼拌蓮藕，還有玫瑰檸檬塔、水果等飯後甜點，一系列食品非常適合夏季品嚐，也是這裡獨有的特色。

請繼續往下閱讀...

野餐籃市值要1000元，但現在只要500元，便宜一半的價格，相當划算。活動現場不只可以讓民眾享受愜意的下午時光，也可享用到獨特的蓮花料理。蓮花園休閒農業區發展協會理事長黃永林表示， 25日下午3時舉行的野餐日，已開放網路報名，當日的活動野餐墊、野餐籃都可讓民眾帶回家做紀念，留下美好的回憶。

▲桃園蓮花季在臉書上推出抽獎活動。（圖／翻攝自觀音區蓮花園休閒農業區臉書粉專）

黃永林談到，今年蓮花季人潮比往年來得多，可能是因為疫情的關係，國內旅遊相對旺盛，又加上三倍券、農遊券的推動，各農場及攤商都有滿多的消費人潮。他還補充道，在蓮花季期間，民眾使用農遊券的比例比較高，明顯看出人潮大增。

除此之外，在FB粉專「觀音區蓮花園休閒農業區」更推出抽獎活動，凡是分享美照打卡，就有機會獲得大禮Switch lite遊戲主機。