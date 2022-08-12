竹塹中元城隍祭重頭戲「城隍出巡、奉旨賑孤」登場　上百信徒參與



▲竹塹中元城隍祭重頭戲「城隍威巡、遶境賑孤」今登場，吸引上百位信眾參與。（圖／新竹市府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

一年一度竹塹中元城隍祭今（12）日迎來重頭戲「城隍威巡、遶境賑孤」，都城隍爺公率各地宮廟陣頭，從新竹都城隍廟熱鬧出發，代理市長陳章賢扶轎同行，吸引上百位信眾參與。陳章賢代理市長表示，參與城隍祭遶境人數一年比一年多，歡迎國人至新竹感受城隍文化魅力，除參香祈福、品嘗百年廟口小吃，還能來趟微旅行，感受新竹近幾年將設計力導入公共建設，帶來城市風貌的改變。

新竹都城隍廟為全台位階最高城隍爺，建廟迄今273年周年，長期守護新竹這座城市，成為市民重要的信仰中心，更是新竹人的驕傲。陳章賢代理市長表示，今年是市府與城隍廟第七年共同合辦中元城隍祭，每年竹塹中元城隍祭長達半個月，從福門大開、夯枷祈福、查夜暗訪到奉旨賑孤，都能感受到城隍信仰對這座城市的中堅力量，也歡迎國人至新竹參與北台灣最大宗教盛事。

▲▼新竹都城隍廟為全台位階最高城隍爺，建廟迄今273年周年，長期守護新竹這座城市，是市民重要信仰中心。

新竹都城隍廟表示，近三年台灣受疫情影響，許多民眾生活與各行業皆受衝擊，特別在一年一度的賑孤活動中，祈求城隍爺公在所到之處賜福萬民，盼疫情盡速落幕，百業皆能興盛、國安太平。

民政處指出，歡迎全台各地宮廟共襄盛舉，遶境期間適逢酷熱，仍應遵守中央流行疫情指揮中心防疫指引，保持適當社交距離，並加強自身防護，以降低染疫風險。

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