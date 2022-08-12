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中元普渡拜拜「別穿黑衣服」！11禁忌一次看　踩雷恐衰整年

▲香,拜拜,道教,宮廟,廟宇,宗教 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲民俗專家提醒民眾，普渡拜拜有11個禁忌不可踩雷。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

今（12）天是一年一度的農曆7月15日中元節，不少公司行號及家戶，已經開始準備澎湃的三牲四果、零食飲料，以普渡好兄弟。中元普渡誠心最重要，不過祭拜好兄弟仍有些禁忌要注意，命理專家楊登嵙就在命理專欄《旺好運》發文提醒，民眾普渡拜拜時有「11個禁忌」應盡量避免，包括不可放鞭炮、不可說自己的姓名、不可穿黑色衣服等，以免招來陰晦之氣。

1.宜午後祭拜：

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由於午時前陽氣較重，孤魂野鬼無法出來，因此普渡祭拜好兄弟，宜從下午一點過後到傍晚下午5點之間祭拜。

2.宜在戶外拜：

普渡拜拜要在戶外進行，不可在室內，以免讓好兄弟進到家裡。現在有許多住家及公司行號都在大樓裡，一定要在樓下門外拜拜，在自家陽台也不宜。

3.供品插柱香：

每一道祭拜好兄弟的供品，都需要插一炷香，以引導好兄弟前來享用。

4.整箱拆開來：

若是拜整箱的飲料或餅乾，必須拆開來，以免有些好兄弟整箱抱走或搶成一團。

5.放清水毛巾：

祭拜前記得放盆清水及毛巾，讓前來享用供品的好兄弟洗臉擦嘴。

6.沖煞要迴避：

當天或當日時辰沖煞的人，不宜參加普渡拜拜，以免被好兄弟的磁場所干擾。

7.服裝要端莊：

祭拜時服裝宜端莊，勿著內衣褲祭拜或赤身露背，盡量穿鮮豔明亮的衣服，保持整潔，不要穿深色、暗色或是黑色的衣服，以免招來陰晦之氣。

8.不可燃鞭炮：

既然請他們來享用祭品，不可燃放鞭炮，以免嚇跑孤魂。

9.不可說姓名：

一般祭拜神明時要說出自己的姓名及住址，但祭拜好兄弟千萬不能說姓名，必要時請叫綽號，這是避免讓好兄弟找上門，以尊敬的心祭拜即可。

10.不可亂說話：

在中元普渡的過程中，要懷著慎終追遠，尊敬鬼神的心祭拜，謹言慎行，不可亂說話，口不擇言是禁忌。且不可說「鬼」字！要尊稱「好兄弟」。

11.不可搶供品：

普渡法會時法師會將糖果、餅乾等供品向上拋出，給好兄弟搶食，供品若還沒落地切勿搶拿，否則就是跟好兄弟搶食，往往會給自己帶來衰運或病痛，必須等到供品落地後才可將供品撿起。

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