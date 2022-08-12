「花生醬、破朴子」另類普渡供品　台中警透露真實含意

▲台中警方今準備中元節供品祭拜好兄弟。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

今天是農曆7月15日中元節，警察機關也不能免俗準備供品祭拜「好兄弟」，台中大甲警分局以及霧峰警分局，不約而同採用「花生醬、破朴子」做為供品祭拜，取其諧音「發生降」、「破不止」，祈求案件發生率降低、破案數增加，別具意義。

大甲警分局長吳燕山表示，大甲警分局轄區內有鎮瀾宮香火鼎盛，當地民眾對於鬼神之說，大都抱持寧可信其有，因而一般公司行號及機關團體也非常重視；為使轄區能平安順遂，今天特別準備了「花生醬、破朴子、炸醬麵」祭拜，諧音分別為「發生降」、「破不止」、「阻詐」，祈求轄內的治安及交通案件發生率降低、破案數增加。

▲警方準備「花生醬、破朴子」做為供品祭拜，取其諧音「發生降」、「破不止」。（圖／記者白珈陽翻攝）

另外，霧峰警分局也同樣準備「花生醬及破布子、肉粽、乖乖」等供品（普渡後將肉粽的結解開，意即解開各類冤親債主的結），分局長李建興表示，農曆七月係民俗的中元節，是祭拜「好兄弟」的日子，希望藉由今年中元普渡祈福儀式凝聚同仁向心力，期許同仁身在公門好修行，時時心懷感恩、視民如親、關懷民眾。

▲霧峰警分局誠心祭拜。（圖／記者白珈陽翻攝）