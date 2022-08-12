普渡供品見「水煮空心菜」！　背後寓意暖爆：記得不能煮熟

▲中元節有很多公司都會普渡拜拜。（示意圖／東森寵物雲彰化中正店提供）



實習記者楊欣倫／綜合報導

中元節是國人傳統節日之一，許多人家中或是公司行號都會去賣場採買零食、瓶裝飲料等普渡供品。近日一名網友發文分享，公司普渡時，老闆的媽媽準備了一碗「空心菜煮白水」，讓他感到很驚奇。

一名網友於《爆廢公社公開版》發文分享，他第一次參加新公司的中元普渡活動，結果發現老闆的媽媽準備了一大碗「水煮空心菜」，「第一次看到，說是老一輩的人傳下來的！」讓他好奇有沒有網友的家中或公司也會準備這個？

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▲網友公司普渡見空心菜湯。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開板）



此貼文引發網友熱烈回應，「有啊，我家也都這樣拜」、「有心了，現在應該只剩年紀大的會準備」、「第一次看到這樣拜的」、「我阿嬤是直接放一把空心菜在桌邊」、「從小到大第一次看到」、「那天也有聽到朋友說家中會準備空心菜！我也是第一次聽到」。

也有網友回應背後的含義，「空心菜意謂『無所求』，誠心布施，請好兄弟飽餐一頓就離開」、「所謂的空心菜湯，就是讓那些英雄好漢們接受完款待就各歸本位，勿多做停留」、「傳統老一輩都會這樣，讓有些搶不到的好兄弟也有一口菜可以吃到」。

還有網友補充，空心菜不能煮全熟，必須煮得「半生不熟」，寓意是「活人跟好兄弟關係半生不熟，吃完就趕快離開不要停留」、「代表有心招待，無心久留」。