「林智堅退選是切割」　林耕仁：沈慧虹要不要「知所進退」



▲新竹市長參選人林耕仁認為，林智堅退選的舉動讓論文辯駁站不住腳，一直力挺他的沈慧虹是不是也應該「知所進退」。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

前新竹市長林智堅轉戰桃園，身陷新竹市棒球場與論文風波，今日傳出林智堅可能退選「換鵬」接棒，林智堅競辦低調表示「目前尚未接會訊息確認，若有接到最新訊息會立即公布」，但據傳，林智堅人已在台北，下午2點半將親上火線說明。國民黨新竹市長參選人林耕仁則表示，林智堅若退選即證明過去對論文的辯駁站不住腳，蔡英文「換堅」的作法就是止血、切割，讓傷害不再擴大，昨日全黨挺智堅、今日拋棄不手軟，非常不留情。

▲林耕仁認為，林智堅退選就是蔡英文要止血、切割，昨日全黨挺智堅、今日拋棄不手軟，非常不留情。

林耕仁表示，林智堅論文被台大審定是抄襲，蔡英文還下令全黨挺智堅，甚至不挺林智堅的還會被打為中共同路人，這樣的操作模式，無法被人民接受。

林耕仁認為，林智堅如退選，也證明他過去對論文的辯駁站不住腳，蔡英文現在換堅的作法其實就是止血、切割，讓傷害不再擴大的作法，而昨日全黨挺智堅、今日拋棄不手軟非常不留情。

林耕仁話鋒一轉，再表示，林智堅當初力推沈慧虹參選，沈也對林智堅論文案始終力挺，結果新竹市民看到他們兩個一起辭職烙跑、一起聲稱論文沒抄襲，嚴重傷害新竹市民的情感和信任，沈慧虹是不是也應該跟林智堅一樣「知所進退」。

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