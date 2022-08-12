林智堅退選燒到她　力挺論文清白！沈慧虹：堅定選到底

▲沈慧虹表示，自己會堅定參選到底，用政績與政見爭取市民支持，讓公共議題重回討論，讓台灣民主回歸正軌。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

林智堅今日下午宣布退選桃園市長，國民黨新竹市長參選人林耕仁隨後也回應表示，蔡英文「換堅」是止血、切割，林智堅力推沈慧虹參選新竹市長，然後兩人一起落跑、一起堅稱論文沒抄襲，嚴重傷害新竹市民的情感和信任，他要問沈慧虹「是不是也應該跟林智堅一樣知所進退」。對此，沈慧虹回應：「會堅定選到底，新竹不能走回頭路！」

沈慧虹表示，對於林智堅退選的決定，承擔這段時間以來的紛擾，感到相當不捨，自始至終她都完全相信林智堅的清白與誠信。

沈慧虹說：「選戰至今，林智堅飽受抹黑，甚至對人格進行鋪天蓋地的攻擊，完全忽略政見與願景的討論，如此惡質的選舉文化造成社會撕裂，絕非我們所樂見。並強調「新竹市長這一仗，一定堅定參選到底」，用政績與政見爭取市民支持，讓公共議題重回討論，讓台灣民主回歸正軌，新竹不能走回頭路，我們一起把這一仗贏回來！」

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