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花蓮光復農友注意！油茶樹受災補助申請8／2止　每公頃5萬5

▲▼受連續高溫未降雨影響，光復鄉油茶樹植株有枝葉枯萎、果實乾裂情況嚴重。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼受連續高溫未降雨影響，光復鄉油茶樹植株有枝葉枯萎、果實乾裂情況嚴重。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

受7月天候連續多日高溫、未降雨影響，光復鄉油茶樹植株有枝葉枯萎、果實乾裂等情況，經花蓮縣府向農委會爭取，農委會於11日公告花蓮光復鄉為油茶乾旱農業天然災害現金救助地區。受災農友可自8月12日起至8月22日止，到公所申請現金救助及低利貸款所需受災證明。

▲▼受連續高溫未降雨影響，光復鄉油茶樹植株有枝葉枯萎、果實乾裂情況嚴重。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

農業處長陳淑雯說明，光復鄉受損「油茶」救助額度每公頃為5萬5千元，農友申請現金救助時，請依據農產業天然災害救助作業要點規定，檢具相關文件至土地所在地公所辦理，救助對象應符合下列規定：一、符合農業天然災害救助辦法第5條規定之農民（實際從事農作生產之自然人）；二、申報項目損失率達20%以上者，依該救助項目之救助額度予以救助；未達20%者不予救助；三、長期作農產品於同曆年，救助以一次為限。

▲▼受連續高溫未降雨影響，光復鄉油茶樹植株有枝葉枯萎、果實乾裂情況嚴重。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

花蓮縣府組勘災小組現地勘查受災情形。

縣府農業處提醒，本次災害救助受理期限至8月22日止（例假日照常受理；受理最後一日如逢假日，則順延至次一上班日），請符合申請資格的農民儘速前往公所辦理，勿讓自身權益受損；另外，亦請各公所注意轄區時令作物生長情況，倘有疑似天然災害所致的損害，請儘速通報縣府。
 

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