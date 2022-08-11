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大陸 大陸焦點 特派現場

133萬購房現金燒成黑炭　銀行行員用牙籤4小時摳回65萬元

記者魏有德／綜合報導

湖北咸寧市一名周女士5年存了30萬元人民幣（約133萬元新台幣，下同）現金，放在家中鐵箱內，準備作為買房頭期款用。不料，家中突如其來的一場大火，使這筆百張百元鈔票一疊的現金全都燒成黑炭，讓周女士欲哭無淚，遂向銀行求助，希望能搶救回這筆重要的資產。

▲銀行行員搶救被燒成炭的紙鈔。（圖／翻攝微博）

▲銀行行員用牙籤搶救被燒成炭的紙鈔。（圖／翻攝微博）

《光明網》報導，周女士抱著試試的心態，向中國人民銀行崇陽縣支行求助，8月9日，在省、市、縣三級人民銀行的努力下，專家對炭化的殘損幣進行了鑒定。經過4個多小時的鑒定和清點，幫助周女士挽回損失14.7萬元人民幣（約65萬元新台幣）。

▲銀行行員搶救被燒成炭的紙鈔。（圖／翻攝微博）

▲紙鈔經大火燃燒後堆疊破碎，極難辨認。（圖／翻攝微博）

據了解，銀行行員接到周女士求助後，由中國人民銀行武漢分行、咸寧市中心支行及崇陽縣支行共同派出人力，對這批炭化的「現金」進行搶救。銀行行員主要利用牙籤，將重疊在一起的碳化紙鈔一點一點的摳離，過程中連大氣都不敢喘一口，深怕將紙鈔吹成灰燼。

▲銀行行員搶救被燒成炭的紙鈔。（圖／翻攝微博）

▲銀行行員前的一堆堆焦黑物體原是紙鈔。（圖／翻攝微博）

最終，銀行將可搶救的紙鈔透過儀器比對，確認非仿製的鈔票後，共搶救回14.7萬元人民幣。周女士也順利將14.7萬元「紙炭」換為紙鈔存入銀行。

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