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社會 社會焦點 保障人權

2男大力剪破壞娃娃機竊現金未遂　花蓮警追2公里壓制逮捕

▲▼員警追捕2公里後，終將2名男子壓制逮捕。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

員警追捕2公里後，終將2名男子壓制逮捕。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安警分局太昌派出所8月2日凌晨接獲報案，在吉安鄉建國路1間選物販賣商店有竊嫌出現，員警前往突遇嫌犯駕車離去，經追捕2公里順利查獲楊姓及徐姓2名男子，全案依刑法竊盜未遂、毀損、公共危險罪移送偵辦。

▲▼員警追捕2公里後，終將2名男子壓制逮捕。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

警方表示，楊、徐2男在2日凌晨1時許，由38歲的楊男持大力剪及鐵撬，進入吉安鄉建國路2段1間夾娃娃機店，48歲的徐男則在小客車駕駛座把風，楊男當時先以大力剪破壞鎖頭，但始終無法撬開機檯，最後未得手現金離去。

約在20分鐘後，商家老闆尋店發現機檯鎖頭遭破壞，直覺有異，於是調閱店內監視器並報警處理，轄區太昌派出所員警前往時，突然遇上竊嫌開車經過，隨即駕駛巡邏車尾隨，伺機攔查，2人不但未停下，反而加速逃逸，過程中一度逆向蛇行，險象環生。

▲▼員警追捕2公里後，終將2名男子壓制逮捕。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

2名男子依刑法竊盜未遂、毀損、公共危險罪移送偵辦。

警方見狀開啟巡邏車警報器緊追在後，雙方追逐約2公里，小客車鑽進秀林鄉水源社區，嫌犯自知無路可逃，只好乖乖停下就逮，經查2人都住在新北市，長期以竊盜維生，犯行遍及北台灣，警方除了將他們依法移送外，持續擴大偵辦是否另涉及其他刑案。
 

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