乾旱茶樹受災！花蓮瑞穗茶農現金救助　每公頃5.5萬至8／15止

▲▼連續高溫未降雨，瑞穗鄉茶樹植株乾枯、新芽發育不良及遲滯情況嚴重。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

受7月天候連續多日高溫、未降雨影響，瑞穗鄉茶樹植株有乾枯、新芽發育不良及遲滯等情況，花蓮縣政府為關心縣內茶農及農作物情形，為協助受災農友儘早復耕復建，保障其收益，向農委會爭取，農委會已4日公告花蓮縣瑞穗鄉，列為乾旱農業天然災害現金救助地區。

花蓮縣府表示，受災農友可自8月5日起至8月15日止（例假日照常受理；受理最後一日如逢假日，則順延至次一上班日），到公所申請現金救助及低利貸款所需受災證明。

▲▼花蓮縣政府農業處組成勘災小組現場勘驗。

農業處長陳淑雯說明，瑞穗鄉受損「茶」救助額度每公頃為5萬5千元，農友申請現金救助時，請依據農產業天然災害救助作業要點規定，檢具相關文件至土地所在地公所辦理，救助對象應符合下列規定：

一、符合農業天然災害救助辦法第5條規定之農民（實際從事農作生產之自然人）。

二、申報項目損失率達20%以上者，依該救助項目之救助額度予以救助；未達20%者不予救助。

三、長期作農產品於同曆年，救助以一次為限。

陳淑雯提醒，本次災害救助受理期限至8月15日止，請符合申請資格的農民儘速前往公所辦理，勿讓自身權益受損；另外，亦請各公所注意轄區時令作物生長情況，倘有疑似天然災害所致的損害，請儘速通報縣府。