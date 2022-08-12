柬埔寨詐騙狂聊20分鐘「3個月賺449萬」　網揪2字露餡了

記者黃翊婷／綜合報導

柬埔寨淘金詐騙悲劇頻傳，近日引起各界重視，一名網友在臉書PO出2張對話截圖，表示收到「招募訊息」，對方在字裡行間瘋狂稱讚柬埔寨的工作有多好賺，3個月就進帳15萬美元（約新台幣449萬元），而他只用了5句話就戳穿謊言，「你是不是後面的人在威脅你呀？」眼尖網友們也發現，對話內容中出現「偏門」這2個字就很有問題。

▲原PO收到柬埔寨詐騙的招募訊息。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社，下同）

原PO在臉書「爆廢公社」分享2張對話截圖，一名使用帥哥照片當大頭照的網友在晚間8時32分傳送訊息給他，內容提到要招募人事客服、項目操作人員，應徵年齡範圍為18歲至35歲，工作性質是灰色產業、偏門工作，能力僅要求具備基本電腦打字能力和電腦相關技能。

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由於最近柬埔寨詐騙的新聞鬧得很大，原PO一看就知道是遇上詐騙了，於是反問，「柬埔寨嗎？還是緬甸呀？」對方以為他有興趣，立即補充道，「柬埔寨，我跟你都是台灣人，來這裡賺錢的，新聞報很大，但我也是來了，真的要來體會才會知道，我來這後，哪來的人口辦賣（販賣）問題呢？」

接著，原PO提問，「你在柬埔寨工作，開心嗎？」對方一直強調新聞都在亂報，他在柬埔寨工作很開心，當地環境跟台灣差很多，還是要親自體驗過才知道，他3個月就賺了15萬美元，「我們這邊偏門工作，所以不能拍照跟視訊之類的，如果要拍照或視訊要申請後才可以，但不能照到其他人，因為要保護所有人的安全。」

▲原PO與詐騙集團成員「閒聊」了20分鐘。

聊到這裡原PO也乾脆不演了，直接回答，「你是不是後面的人在威脅你呀？」之後就將對方封鎖。文章公開之後，網友們紛紛留言感嘆，「說不定帳號本人已經往生，在柬埔寨能活到1個月就不錯」、「15萬美元3個月？我只知道賣白粉才有這種速度，其他工作豪洨（騙人）啦」、「這絕對不是本人」。

也有網友整理出2大重點，首先是「偏門」這2個字，一般的工作不太會用這樣的字眼來形容，「一看就知道是手機被他人盜用回話」；第二是對方頻頻強調不能拍照跟視訊，正常的外商公司大多會採用視訊面試，新冠疫情爆發之後，就連國內公司也會使用視訊面試，當然也有一些公司傾向當面面試，但「防備」成這樣就很有問題，所以找工作還是要睜大眼睛、多加留意，以免誤入陷阱。