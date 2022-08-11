三寶飯「2滷蛋、肉滿到炸出來」只賣100元　全網暴動喊乾媽

記者黃翊婷／綜合報導

一名自稱是打工仔的網友昨日（10日）在臉書PO文分享超浮誇的便當，他聲稱，當天在台中沙鹿某燒臘店買了一份三寶飯，可能是因為用餐時間在下午2點之後，店家要收攤，於是給他裝了滿滿一整盒，不僅有2顆滷蛋，肉也是滿到快裝不下，秤過重量有1台斤（約600公克），價格卻只要100元！

▲原PO分享在台中沙鹿買的便當。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO提到，照片中的便當是他吃過最誇張的三寶飯，秤過重量為1台斤，一份100元，午餐吃完撐到晚餐都不用吃了，「不用叫寶貝，都叫阿姨。我用餐時間都超過下午2點，基本上去到店裡阿姨會說，『你不要點，我弄什麼你吃什麼』，到家才知道無菜單便當今天的菜色是什麼。」

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原PO表示，這間燒臘店位於台中沙鹿，應該是臨近收攤時間，加上阿姨看他比較順眼、擔心年輕人工作辛苦吃不飽，才會這樣大放送，平常時間對其他客人是不是也這樣他不知道，只是大家賺錢都很辛苦，店家經營也不容易，「切勿拿著圖片去說要買這樣的便當，不過，他們家的餐著實好吃。」

文章公開之後掀起網友熱烈討論，大多數人都覺得這個便當只賣100元真的太超值，「哇靠」、「有時候都會懷疑我們是不是在不同的台灣」、「老闆娘是你媽媽吧」、「這個賣100元要賠本了吧，2顆蛋都將近30元了」、「說，那是不是你們的員工餐」、「只有雞腿的便當都要100元了，還有豬肉跟2顆滷蛋啊」、「直接叫乾媽了還阿姨」、「這種菜色真可怕，只能用新台幣教訓這家店了」。