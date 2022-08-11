辣炒年糕「13條128元」嚇壞！地點一曝　全場恍然：別計較了

▲這樣一碗128元，讓原PO驚呆。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

「下次不來了！好可怕！」有網友日前點了份韓式辣炒年糕，被不成正比的價格和份量嚇了一跳，因為店家照片上滿滿的料，拿到時只有13條年糕不說，一份還要128元，「如果早知道只有13根，我絕對不點！」結果打卡地點一曝光，許多人直嘆，「別計較了」、「你吃的是工資和店租，不是年糕。」

一位網友在臉書「●【爆廢公社】●」貼文，打卡在某個高速公路休息站，並貼出年糕的照片，「原來物價已經漲到這麼高？一碗韓式辣炒年糕13根就要128元！什麼配料都沒有！」直呼下次不會再去，「好可怕！」

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原來他在休息站看到某間韓式料理，覺得店家的照片看起來相當豐盛，就點了一份辣炒年糕，拿到餐卻發現，碗裡年糕數一數只有13條，除了灑了一些蔥花和白芝麻，其他什麼料都沒有，「如果早知道只有13根，我絕對不點，看板上照片裡是滿滿的料！」

▲原PO在休息站打卡，讓眾人也只能搖頭。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

照片一出，就有人也覺得扯，「看起來就很……一支約9.846（元），太貴了」、「貴是正常，但至少看起來不要太寒酸，加兩片高麗菜不行嗎」、「13根都可以買一包吃到爽了」、「太空虛了吧」、「雖說是休息站，但這128真的很貴」、「好歹加點豆皮吧」、「連一片泡菜都沒有，真的也太貴。」

不過，更多網友都提到1點，無奈直嘆，「休息站的價位真的貴」、「休息站只有超商算平價」、「休息站的東西本來就偏貴了，畢竟也被服務區抽成，所以別計較了」、「休息站攤位租金高得可怕啊！偶爾消費一下，真的別計較了」、「每一根都包含租金」、「以休息站來說，我是覺得價錢合理，但這個配料實在是吃了個孤單寂寞。」