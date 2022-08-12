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目睹機車路考10人有7人失敗　網認證2魔王關最崩潰：忘記就重考

記者黃翊婷／綜合報導

暑假湧現機車駕照報考人潮，一名網友昨日（11日）在臉書PO文詢問，「現在的機車駕照路考，魔王關卡到底是啥？」在現場觀察了一下，10名考生竟然有7名沒有考過。文章公開之後掀起網友熱議，大多數人都認同的魔王關卡共有2道，分別為直線7秒和未擺頭察看左右交通狀況。

▲機車路考6月增加4大新項目。（影、圖／記者賴文萱攝，下同）

▲網友公認機車路考的雙魔王關是直線7秒和擺頭察看交通狀況。（資料照／記者賴文萱攝）

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原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，在機車路考現場觀察了一下，發現10名考生中竟然有7人沒有考過，未通過人數比預想的還多，因此想問問大家，「現在的機車駕照路考，魔王關卡到底是啥？」

文章公開之後很快掀起網友留言熱議，其中最多人提到的機車路考難關分別為直線7秒和未擺頭察看左右交通狀況。不少過來人表示，雖然直線7秒已經是老關卡了，但很多新手的確都是敗在這一關，「我有朋友為了考駕照，早上9點到下午3點都在練習直線7秒，然後還是沒過」、「我永遠記得當初去考試時，遇到一群自以為很拉風的屁孩，車改超大，準備考試時在那邊轟隆隆，結果連直線7秒都沒過」。

機車路考。（圖／翻攝自台北市監理所網站）

▲士林監理站機車路考場地示意圖。點圖可放大。（圖／翻攝自台北市監理所網站，下同）

至於未擺頭察看左右交通狀況，更是讓許多網友忍不住崩潰哀號，「綠燈行的時候，沒有做出大動作擺頭察看左右來車，就這個吧，其他我都覺得還好」、「每個轉彎都要『大動作回頭觀察』，動作不明顯就重考了，相較之下，直線7秒其實不難」、「左右擺頭跟收腳，常常忘記」。

根據台北市監理所網站公布的資料顯示，民眾歷年來機車路考常犯的錯誤有3種，首先是起步或變換車道，未擺頭察看左右交通情況；第二是轉彎及變換車道，未依規定顯示方向燈（未顯示至動作完成）；第三是直線平衡車輪壓管線或腳著地。

▼台北市監理所網站公布「歷年機車路考常犯錯誤排行」。

機車路考。（圖／翻攝自台北市監理所網站）

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