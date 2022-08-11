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他拿2份愛心餐再討100元　老闆婉拒被臭臉：給錢不是我應該的

記者黃翊婷／綜合報導

一名販賣素食餐點的老闆今日（11日）在臉書PO文感嘆，早上有一名目測約35歲左右的男子將腳踏車停在他的攤位前，開口表明自己很餓，希望能吃愛心餐，他二話不說就裝了1碗麵線、1碗粥，但拒絕給予現金100元，結果對方東西拿著，一句謝謝都沒有說就走了，讓他有些錯愕，「不是要什麼多大的感謝、感激，但至少一句謝謝，應該是要有的吧！」

腳踏車男拿2份愛心餐再討100元，老闆見1舉動心寒。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲原PO擺攤賣素食餐點，也有提供愛心餐。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，11日早上有一名男子騎著腳踏車來到他的攤位前，目測約35歲左右，四肢健全，但看起來好像很久沒有洗澡，開口第一句話就是「老闆，我很餓，可以給我一碗吃的嗎？」他二話不說，馬上裝了1碗大份麵線和1碗大份芋頭粥。

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接著，男子又開口說，「老闆，你能再給我100元嗎？」原PO委婉表示，「你餓了，可以來我這吃，但我不能給你錢。」沒想到對方一聽沒有錢可以拿，接過餐點之後，一句謝謝都沒有說，轉頭就騎上腳踏車離開了。

「不是要什麼多大的感謝、感激，但至少一句謝謝，應該是要有的吧！」原PO無奈地說，沒想到會遇到這樣的人，因為大部分來拿愛心餐的人都很有禮貌，他無償提供愛心餐就是希望有需要的人能夠吃飽，但絕對不會給錢，這是他的原則，「或許我會讓你不爽，但給你錢不是我應該的。」

文章公開之後，網友們一面倒力挺原PO，認為他只給食物不給錢是對的，「原則很重要」、「100元估計是去買酒吧」、「真的很多這種人，給方便就得寸進尺，一次沒給就變成罪人」、「老實講，大部分真的有需要幫忙的人，都不敢厚著臉皮跟別人乞討」、「錢會拿去買菸買酒，不給錢是正確的」。

還有一名小吃店老闆留言感嘆，自己的店裡也有提供愛心餐，但這真的是一件很考驗人性的事情，「上次我店裡來了一名阿姨，拜託我給她6份愛心餐，給她時我關心地問了句，『阿姨，妳們家很多人嗎？有需要都可以來我這邊拿愛心餐！』她回我，『沒有啦，今天我家有客人來，我懶得煮，所以來拿愛心餐回去給他們吃啦』，然後我就崩潰了」。

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