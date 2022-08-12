最強消防員！許顥瀚世界警消運動會奪5金、2銀、1銅

記者蔡文淵／苗栗報導

第19屆世界警消運動會，消防署代表團共計取得13金7銀5銅的輝煌成績，為我國參賽以來最多金的一次，其中成績最優異的是苗栗縣消防局竹南分隊的許顥瀚，共奪得5金、2銀、1銅，一個人就拿下接近1/3的獎牌數。

▲苗栗消防局隊員許顥瀚參加19屆世界警消運動大會，奪得5金、2銀、1銅佳績，為國增光。（圖／記者蔡文淵翻攝）

許顥瀚是從臺灣警察專科學校畢業，105年分發苗栗縣消防局，目前在第二大隊竹南分隊服務。

許顥瀚表示，自國小三年級開始學柔道，從小到大參與各式各樣比賽，皆有獲獎，目前除了消防專業之外，還擅長柔道、柔術、角力等運動項目，上屆2019年世界警消運動會，苗栗縣消防局就推派許顥瀚參賽，初出茅廬就奪得1金2銀2銅的好成績。

今年許顥瀚再度被苗栗縣消防局推薦代表參加在荷蘭鹿特丹舉辦的第19屆世界警政消防運動會，更是大放異彩，在柔道、巴西柔術、角力等項目，共獲得5金2銀1銅牌之殊榮。

苗栗縣長徐耀昌今天特別頒發獎金表揚許顥瀚的優異表現，消防局長匡夢麟表示，這2年受疫情影響，他在兼顧工作與訓練之餘，仍不斷積極訓練體能、技巧，參與比賽時全力以赴，勇奪佳績，表現優異，讓整個苗栗縣消防局都與有榮焉

縣長徐耀昌說，許顥瀚並非職業運動選手，能有這樣的成績，相當不容易，除了平時擔任防疫、救災救護工作外，還努力不斷精進柔道技能，這次獲得國際警、消大賽多項獎牌，成績輝煌，也希望他能夠繼續維持，未來再接再厲，期許未來再次發光發熱讓世界看見台灣，看見苗栗。

▲▼苗栗消防局隊員許顥瀚參加19屆世界警消運動大會，奪得5金、2銀、1銅佳績，為國增光。（圖／記者蔡文淵翻攝）