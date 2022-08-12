王世堅讚林智堅有勇氣　喊話藍營「民進黨已經整軍就緒」

記者蔡佩珈／台北報導

針對民進黨桃園市長參選人林智堅宣布退選一事，過去曾喊話林智堅「不要挑戰社會的智慧」的台北市議員王世堅12日接受媒體訪問時大讚，林智堅此舉非常有勇氣。選舉下個月才正式開始，民進黨即便經歷小波折，也已經整軍就緒，「我們在年底的選舉，還會給國民黨一個機會輸」。

▲台北市議員王世堅。（資料照／記者林敬旻攝）

王世堅說，他沒有能力做出預言，只是提出一些想法跟呼籲，說出整個社會的心聲。林智堅如今宣布退選，這是非常有勇氣的作為，在此要祝福林智堅。

王世堅進一步說，由於父親、外祖父都是政治受難者，他自覺有比別人更重的責任、更迫切的希望，所以過去多年來講話都比較大聲了一點、個性比較急促，同時也是自己的一些毛病。

王世堅強調，他出發點完全是善意、正面的，過去多次說「解鈴還須繫鈴人」，現在繫鈴人有勇氣面對，更是勇敢的作為，要再次給予林智堅祝福。

面對外界解讀林智堅退選是「戰前換將」，王世堅認為，選舉下個月才正式開始，在鳴槍起跑前，本來就可以把衣服穿得正一點、鞋子穿錯腳換一下、鞋帶鬆了綁一綁，比賽都還沒開始，何來戰前換將？

對於黨中央決議，王世堅表示，民進黨作為積極明快，而總統蔡英文馬上回應社會的聲音，代表蔡英文細心聆聽台灣社會人民的聲音，整件事情正在往正面方向發展。而他也要勸告國民黨，民進黨即便經歷小波折，也已經整軍就緒，「我們在年底的選舉，還會給國民黨一個機會輸」。